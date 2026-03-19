इंदौर एयरपोर्ट पर ‘T-1’ तैयार, अप्रैल से यात्रियों को मिलेंगी नई सुविधाएं

इसी महीने के अंत से समर शेड्यूल भी लागू हो जाएगा। हालांकि अभी नई फ्लाइट की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अतिरिक्त स्पेस मिलने से भविष्य में नई उड़ानों की संभावनाएं मजबूत हो गई हैं। साथ ही रनवे अपग्रेडेशन का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। इसके बाद एयरपोर्ट को 24 घंटे संचालन के लिए तैयार किया जाएगा, जिससे इंदौर की हवाई कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई मिलने की उम्मीद है।