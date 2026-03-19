इंदौर अग्निकांड: 8 साल के बच्चे के हो गए कई टुकड़े, कई अंग अब भी लापता

पड़ोसी महेंद्र जैन ने बताया कि मनोज पुगलिया जिंदादिल इंसान थे। वे हर त्योहार कॉलोनीवासियों के साथ मनाते थे। होली भी उन्होंने सभी के साथ मनाई थी। वे सभी की मदद के लिए खड़े रहते थे। उनके बेटे, पत्नी को हमने हमारे घर के आंगन में टेबल और उस पर सीढ़ी रखकर उतारा। बाद में फायर ब्रिगेड कर्मचारी उनकी छत पर पहुंचे। पता चला कि चैनल गेट पर ताला लगा है और परिवार के सदस्य अंदर फंसे हैं। मनोज की केन पॉवर और ओसवाल इंडस्ट्रीज नाम से पीथमपुर में कंपनी थी। न्यू सियांगज में दफ्तर था, जिसे वे बेटों के साथ मिलकर चलाते थे। वे मूलत: सादलपुर (राजस्थान) के रहने वाले थे। धमाके से अन्य घर में क्रैक आए हैं।