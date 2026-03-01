इंदौर अग्निकांड में बड़ा सवाल: 10 मिनट की दूरी फिर भी एक घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड

सीएम मोहन यादव के सामने मृतक कारोबारी मनोज पुगल्या के बेटे सौरभ ने कहा कि EV गाड़ी की चार्जिंग के कारण नहीं बिजली पोल पर हुए शॉर्ट सर्किट के कारण घर में आग लगी। पहले कार जली, फिर भीतर खड़ी बाईक में आग लगी। इसके साथ ही सौरभ ने ये भी बताया कि फायर ब्रिगेड एक से डेढ़ घंटा लेट आई। यदि समय पर आ जाती तो कुछ लोगों की जान बच जाती। जो टैंकर आए उनमें पानी नहीं था। एक टैंकर चालक दूसरी गली में घुस गया। उनके पास सीढ़ी भी नहीं थी। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटनास्थल से नजदीकी फायर स्टेशन महज 5 किमी की दूरी पर है, कुछ ही मिनटों में फायर ब्रिगेड आ सकती थी लेकिन इस 5 किमी के सफर को तय करने में फायर ब्रिगेड की गाड़ी को एक घंटे का समय लग गया। अगर वक्त पर फायर ब्रिगेड आती तो लोगों की जान बचाई जा सकती थी। वहीं फायर स्टेशन के जिम्मेदार लोगों का कहना है कि पहली सूचना सुबह 4 बजकर 1 मिनट पर मिली और अगले ही मिनट दमकल को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया। 17 मिनट में टीम मौके पर भी पहुंच गई थी।