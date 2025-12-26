3 राज्यों के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, इन 16 स्टेशनों में होगा स्टॉपेज

ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए IRCTC की वेबसाइट या 'IRCTC Rail Connect' ऐप पर लॉग इन करें, 'प्लान माय जर्नी' या 'बुक टिकट' पर क्लिक करें। स्रोत, गंतव्य, तिथि और कोटा (जैसे जनरल या तत्काल) चुनें, ट्रेन और सीट की उपलब्धता देखकर आगे बढ़ें, यात्री विवरण (नाम, उम्र, लिंग) भरें और UPI, नेट बैंकिंग या कार्ड से भुगतान करें, जिसके बाद आपका टिकट बुक हो जाएगा और आपको SMS/ईमेल पर कन्फर्मेशन मिलेगा।