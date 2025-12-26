3 राज्यों के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, इन 16 स्टेशनों में होगा स्टॉपेज

रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर (Photo Source- Patrika)
Indian Railway Special Train: नए साल में अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले है तो ये खबर आपके काम की है। भारतीय रेलवे ने प्रयागराज यात्रा की बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा दी है। पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल मंडल से होकर पुणे, मुंबई और प्रयागराज को जोड़ने वाली कुल 6 विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है।
इनमें तीन वन-वे स्पेशल ट्रेनें और तीन साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रिप शामिल है। इन ट्रेनों का सीधा लाभ भोपाल, इटारसी, नर्मदापुरम और बीना के यात्रियों को मिलेगा। माघ मेले और साल के अंत की भीड़ को देखते हुए मध्य रेलवे द्वारा प्रयागराज के लिए तीन विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है, जो पश्चिम मध्य रेल के प्रमुख स्टेशनों से गुजरेंगी।
-ट्रेन नंबर 01411 (27 दिसंबर) और 01499 (31 दिसंबर) रात 7:55 बजे पुणे से रवाना होंगी और तीसरे दिन रात 2:10 बजे प्रयागराज पहुंचेंगी। ये ट्रेन दौंड कॉर्ड लाईन, अहिल्यानगर,कोपरगांव,मनमाड,जलगाँव जंक्शन,भुसावल जंक्शन, इटारसी, भोपाल, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी), उरई, गोविंदपुरी, फतेहपुर से होकर प्रयागराज जायेगी।
-ट्रेन नंबर 02156 रानी कमलापति-हडपसर (पुणे) सुबह 8:40 बजे रानी कमलापति से चलेगी और अगले दिन रात 12:10 बजे पुणे पहुंचेगी। ट्रेन नर्मदापुरम और इटारसी में ठहरेगी। वापसी में हर रविवार ट्रेन नंबर 02155 हडपसर-रानी कमलापति सुबह 7:50 बजे पुणे से चलेगी और रात 11:40 बजे रानी कमलापति पहुंचेगी।
-ट्रेन नंबर (01007) 26 दिसंबर से सुबह 11:30 बजे मुंबई सीएसएमटी से चलेगी और अगले दिन दोपहर 2 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। यह ट्रेन इटारसी, भोपाल और बीना सहित कई स्टेशनों पर रुकेगी। इसमें केवल जनरल सेकेंड क्लास के कोच होंगे।
ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए IRCTC की वेबसाइट या 'IRCTC Rail Connect' ऐप पर लॉग इन करें, 'प्लान माय जर्नी' या 'बुक टिकट' पर क्लिक करें। स्रोत, गंतव्य, तिथि और कोटा (जैसे जनरल या तत्काल) चुनें, ट्रेन और सीट की उपलब्धता देखकर आगे बढ़ें, यात्री विवरण (नाम, उम्र, लिंग) भरें और UPI, नेट बैंकिंग या कार्ड से भुगतान करें, जिसके बाद आपका टिकट बुक हो जाएगा और आपको SMS/ईमेल पर कन्फर्मेशन मिलेगा।
