60 हजार की रिश्वत लेते केंद्रीय अधिकारी रंगे हाथों धराया, सीबीआई की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन कोई न कोई अधिकारी-कर्मचारी घूस लेते पकड़े जाते हैं। ऐसा ही मामला देवास से सामने आया है। यहां पर एंटी करप्शन ब्रांच भोपाल ने केंद्रीय विद्यालय के कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है।



दरअसल, सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) भोपाल ने घूसखोरी के एक मामले में सेंट्रल स्कूल के एक कर्मचारी को रंगे हाथों पकड़ा है। कर्मचारी के ऊपर एसीबी ने 23 दिसंबर को मामला दर्ज किया था। बताया जा रहा है कि सीबीआई को मिली शिकायत मिली थी कि सेंट्रल स्कूल देवास में पदस्थ सीनियर सेक्रेटेरियट असिस्टेंट रंजन भारती ने सिक्योरिटी और मैनपावर से संबंधित बिलों को पास कराने के बदले 60 हजार रूपए की रिश्वत मांगी थी।