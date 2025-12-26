26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

भोपाल

60 हजार की रिश्वत लेते केंद्रीय अधिकारी रंगे हाथों धराया, सीबीआई की बड़ी कार्रवाई

MP News: केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की एसीबी ब्रांच भोपाल ने केंद्रीय अधिकारी को 60 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है।

भोपाल

image

Himanshu Singh

Dec 26, 2025

mp news

फोटो सोर्स- एआई जनरेटेड

MP News: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन कोई न कोई अधिकारी-कर्मचारी घूस लेते पकड़े जाते हैं। ऐसा ही मामला देवास से सामने आया है। यहां पर एंटी करप्शन ब्रांच भोपाल ने केंद्रीय विद्यालय के कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है।

दरअसल, सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) भोपाल ने घूसखोरी के एक मामले में सेंट्रल स्कूल के एक कर्मचारी को रंगे हाथों पकड़ा है। कर्मचारी के ऊपर एसीबी ने 23 दिसंबर को मामला दर्ज किया था। बताया जा रहा है कि सीबीआई को मिली शिकायत मिली थी कि सेंट्रल स्कूल देवास में पदस्थ सीनियर सेक्रेटेरियट असिस्टेंट रंजन भारती ने सिक्योरिटी और मैनपावर से संबंधित बिलों को पास कराने के बदले 60 हजार रूपए की रिश्वत मांगी थी।

60 हजार की रिश्वत लेते धराया केंद्रीय अधिकारी

जब शिकायत का सत्यापन कराया गया है, तो मामला सही पाया गया। इसके बाद गुरुवार को एसीबी ने कार्रवाई करते केंद्रीय अधिकारी को 60 रुपए की रिश्वत लेते बैंक चैनल के जरिए स्वीकार करते हुए पकड़ लिया। जैसे ही सीबीआई के द्वारा आरोपी अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ा गया। वैसे ही पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। मामले की जांच की जा रही है।

Published on:

26 Dec 2025 02:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 60 हजार की रिश्वत लेते केंद्रीय अधिकारी रंगे हाथों धराया, सीबीआई की बड़ी कार्रवाई

