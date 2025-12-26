26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

आज से महंगा होगा Train का सफर, 500 किमी. की यात्रा पर बढ़े रेट, जानें कितना

Indian Railway: आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट अधिभार या अन्य सहायक शुल्कों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Dec 26, 2025

Indian Railway

Indian Railway (Photo Source - Patrika)

Indian Railway: राष्ट्रीय स्तर पर रेलवे ने यात्रियों के लिए किराया तय करने का नया फार्मूला लागू किया है। भोपाल मंडल ने गुरुवार को नया किराया चार्ट जारी किया। ये परिवर्तन 26 दिसंबर से यानी आज से लागू होगा। संशोधित किराया संरचना के तहत उपनगरीय सेवाओं और सीजन टिकटों के दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसमें उपनगरीय और गैर-उपनगरीय दोनों मार्ग शामिल। है।

साधारण नॉन-एसी (गैर-उपनगरीय) सेवाओं के लिए द्वितीय श्रेणी साधारण, स्लीपर श्रेणी साधारण और प्रथम श्रेणी साधारण में किराए को श्रेणीबद्ध तरीके से समायोजित किया गया है। वहीं आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट अधिभार या अन्य सहायक शुल्कों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

जानें कितना बढ़े रेट

-साधारण द्वितीय श्रेणी में 215 किमी. तक की यात्राओं के लिए किराए में कोई वृद्धि नहीं है, जिससे कम दूरी और दैनिक यात्रियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 216 किमी. से 750 किमी. तक की दूरी के लिए किराया 5 रुपये बढ़ाया गया है। इससे अधिक दूरी की यात्राओं के लिए वृद्धि चरणबद्ध तरीके से लागू की गई है। 751 किमी. से 1250 किमी के बीच की दूरी के लिए 10 रुपये, 1251 किमी से 1 1750 किमी. के बीच की दूरी के लिए 15 रुपये और 1751 किमी. से 2250 किमी. के बीच की दूरी के लिए 20 रुपये।

-स्लीपर श्रेणी साधारण और प्रथम श्रेणी साधारण में गैर-उपनगरीय यात्राओं के लिए किराए में प्रति किलोमीटर 1 पैसे की दर से एकसमान संशोधन किया गया है, जिससे किराए में क्रमिक और सीमित वृद्धि सुनिश्चित हुई है।

-मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में नॉन-एसी और एसी दोनों श्रेणियों में किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। इसमें स्लीपर क्लास, फर्स्ट क्लास, एसी चेयर कार, एसी थ्री-टियर, एसी टू-टियर और एसी फर्स्ट क्लास शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर नॉन-एसी मेल/एक्सप्रेस कोच में 500 किलोमीटर की यात्रा के लिए यात्रियों को लगभग 10 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।

-तेजस राजधानी, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, हमसफर, अमृत भारत, तेजस्, महामाना, गतिमान, अंत्योदय, गरीब रथ, जन शताब्दी, युवा एक्सप्रेस, नमो भारत रैपिड रेल और साधारण गैर-उपनगरीय सेवाओं (जहां लागू हो, एसी एमईएमयू / डीईएमयू को छोड़कर) सहित प्रमुख रेल सेवाओं के मौजूदा मूल किरायों को अनुमोदित श्रेणीवार मूल किराया वृद्धि के अनुरूप संशोधित किया गया है।

ये भी पढ़ें

MP में ‘मेट्रोपॉलिटिन रीजन’ सीमा तय, शामिल होंगे 2524 गांव, 30 तहसीलें, 12 नगरीय क्षेत्र
भोपाल
Bhopal Metropolitan Region

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Dec 2025 12:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / आज से महंगा होगा Train का सफर, 500 किमी. की यात्रा पर बढ़े रेट, जानें कितना

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

PM आवास योजना में लगे ‘टाइल्स-प्लास्टर’ में फर्जीवाड़ा, नहीं मिली चाभियां

PM Awas Yojana
भोपाल

इस मंत्री के बयान पर भड़के ‘कमलनाथ’, बोले- झूठे दावे करने की बजाय…’; कर्जमाफी के रिकॉर्ड भी शेयर किए

mp-politics
भोपाल

भोपाल में नर्स ने खुद को दिया एनेस्थीसिया का ओवरडोज, अस्पताल में छोड़कर भागा प्रेमी

bhopal
भोपाल

इन 10 राजमार्गों के लिए नितिन गडकरी और सीएम मोहन करेंगे मीटिंग, भूमि अधिग्रहण पर होगी चर्चा

mp news
भोपाल

एमपी सरकार की 32 वेबसाइट्स पर हैकर्स का अटैक, डार्कवेब के जरिए बनाया निशाना

mp news
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.