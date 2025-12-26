आज से महंगा होगा Train का सफर, 500 किमी. की यात्रा पर बढ़े रेट, जानें कितना

-साधारण द्वितीय श्रेणी में 215 किमी. तक की यात्राओं के लिए किराए में कोई वृद्धि नहीं है, जिससे कम दूरी और दैनिक यात्रियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 216 किमी. से 750 किमी. तक की दूरी के लिए किराया 5 रुपये बढ़ाया गया है। इससे अधिक दूरी की यात्राओं के लिए वृद्धि चरणबद्ध तरीके से लागू की गई है। 751 किमी. से 1250 किमी के बीच की दूरी के लिए 10 रुपये, 1251 किमी से 1 1750 किमी. के बीच की दूरी के लिए 15 रुपये और 1751 किमी. से 2250 किमी. के बीच की दूरी के लिए 20 रुपये।