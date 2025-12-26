CM मोहन यादव ने दो बच्चों के साथ X पर पोस्ट की अपनी फोटो, केप्शन में लिखा…

CM Mohan Yadav- देशभर में आज 'वीर बाल दिवस' मनाया जा रहा है। सनातन धर्म की रक्षार्थ गुरु गोबिंद सिंह के चार पुत्रों- अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बलिदान को याद किया जा रहा है। सीएम मोहन यादव ने भी 'वीर बाल दिवस' पर चारों साहिबजादों के सर्वोच्च बलिदान का जिक्र करते हुए कहा कि धर्म एवं मानवता के लिए उनका त्याग विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रमों में भी वे शामिल हुए। 'वीर बाल दिवस' सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर दो बच्चोें के साथ अपनी एक फोटो भी पोस्ट की। फोटो के साथ केप्शन में लिखा- जहां बचपन भी राष्ट्र के नाम हो…