भोपाल

CM मोहन यादव ने दो बच्चों के साथ X पर पोस्ट की अपनी फोटो, केप्शन में लिखा…

CM Mohan Yadav- बच्चों की फोटो के साथ सीएम का ट्वीट, वीर बाल दिवस पर गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रों- अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बलिदान को याद किया

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Dec 26, 2025

CM Mohan Yadav posted his photo with two children on X

CM मोहन यादव ने दो बच्चों के साथ अपनी फोटो X पर पोस्ट की

CM Mohan Yadav- देशभर में आज 'वीर बाल दिवस' मनाया जा रहा है। सनातन धर्म की रक्षार्थ गुरु गोबिंद सिंह के चार पुत्रों- अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बलिदान को याद किया जा रहा है। सीएम मोहन यादव ने भी 'वीर बाल दिवस' पर चारों साहिबजादों के सर्वोच्च बलिदान का जिक्र करते हुए कहा कि धर्म एवं मानवता के लिए उनका त्याग विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रमों में भी वे शामिल हुए। 'वीर बाल दिवस' सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर दो बच्चोें के साथ अपनी एक फोटो भी पोस्ट की। फोटो के साथ केप्शन में लिखा- जहां बचपन भी राष्ट्र के नाम हो…

सीएम मोहन यादव वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे। यहां गुरु गोविंदसिंह के चारों पुत्रों के साहस, वीरता और बलिदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत चार

इससे पहले सीएम मोहन यादव ने वीर बाल दिवस के मौके पर गुरुद्वारा में आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की। गुरुद्वारा में मत्था टेका और सनातन धर्म के लिए अपना सर्वोच्च ​बलिदान देनेवाले चारों साहिबजादों को नमन किया। सीएम मोहन यादव ने वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा पर पीएम नरेेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा-

इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत चार
चार मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार

"जहां बचपन भी राष्ट्र के नाम हो"

सीएम मोहन यादव ने वीर बाल दिवस के मौके पर सोशल मीडिया में दो बच्चों के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट की है। एक बच्चे को तो उन्होंने अपनी गोद में बैठा रखा है। एक्स हेंडल पर ये फोटो पोस्ट करते हुए सीएम मोहन यादव ने लिखा-

"जहां बचपन भी राष्ट्र के नाम हो"

जो बोले सो निहाल!
सत श्री अकाल!

Published on:

26 Dec 2025 03:57 pm

CM मोहन यादव ने दो बच्चों के साथ X पर पोस्ट की अपनी फोटो, केप्शन में लिखा…

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

