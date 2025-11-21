Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी में निवेश के लिए हैदराबाद में रोड-शो करेंगे सीएम मोहन यादव

CM Mohan Yadav- हैदराबाद के उद्योगपतियों से मध्यप्रदेश में निवेश के लिए वन-टू-वन चर्चा करेंगे सीएम मोहन यादव

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Nov 21, 2025

CM Mohan Yadav will do road-show in Hyderabad for investment in MP

CM Mohan Yadav will do road-show in Hyderabad for investment in MP (फोटो- फाइल फोटो पत्रिका)

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश में निवेश के लिए राज्य सरकार हर कवायद कर रही है। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने के लिए प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ ही एमएसएमई सेक्टर को अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। मध्यप्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार कई बड़े आयोजन कर रही है। सेमिनार से लेकर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव हैदराबाद में रोड-शो करने जा रहे हैं। इन्वेस्टर्स को लुभाने और उनसे संवाद करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि हम मध्यप्रदेश को विकास के मामले में नंबर वन राज्य बनाएंगे। इसके लिए सबका सहयोग लेंगे।

सीएम मोहन यादव ने कहा है कि सरकार के लिए यह उद्योग-रोजगार वर्ष है। जीआईएस और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से मिले सभी निवेश प्रस्तावों में से अब तक हम 8 लाख करोड़ रुपए के अधिक निवेश प्रस्तावों पर ठोस कार्रवाई कर चुके हैं। इनमें से 6 लाख करोड़ रुपए की औद्योगिक इकाइयों के लिए जमीनी काम प्रारंभ हो चुका है।

सीएम मोहन यादव ने बताया कि 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली औद्योगिक इकाइयों का सामूहिक भूमिपूजन किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नया मध्यप्रदेश गढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी कोशिश है कि गरीबों की गरीबी दूर हो और युवाओं को रोजगार मिले, प्रदेश में सुख-समृद्धि आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने।

22 नवंबर को इन्वेस्टर्स के लिए हैदराबाद में रोड शो

एमपी के निवेश के लिए आयोजित कार्यक्रमों के क्रम में 22 नवंबर को इन्वेस्टर्स के लिए हैदराबाद में रोड शो रखा गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि वहां के इन्वेस्टर्स से संवाद करने के लिए हम यह रोड-शो करने जा रहे हैं। मध्यप्रदेश विकास की अनंत संभावनाओं वाला राज्य है। राज्य अन्न का भंडार है। सीएम ने धार के मेगा टेक्सटाइल पार्क का जिक्र करते हुए कहा कि यहां रोजगारपरक उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। इससे लाखों लोगों की जिंदगी बदल जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से विकास के हर सोपान पर मध्यप्रदेश खरा उतर रहा है। औद्योगिक निवेश की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कल हैदराबाद जा रहे हैं। यहां उद्योगपतियों से मध्यप्रदेश में नए निवेश और रोजगार के अवसरों को गति देने के लिए वन-टू-वन चर्चा करेंगे।

Published on:

21 Nov 2025 05:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में निवेश के लिए हैदराबाद में रोड-शो करेंगे सीएम मोहन यादव

