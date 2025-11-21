एमपी में निवेश के लिए हैदराबाद में रोड-शो करेंगे सीएम मोहन यादव

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश में निवेश के लिए राज्य सरकार हर कवायद कर रही है। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने के लिए प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ ही एमएसएमई सेक्टर को अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। मध्यप्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार कई बड़े आयोजन कर रही है। सेमिनार से लेकर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव हैदराबाद में रोड-शो करने जा रहे हैं। इन्वेस्टर्स को लुभाने और उनसे संवाद करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि हम मध्यप्रदेश को विकास के मामले में नंबर वन राज्य बनाएंगे। इसके लिए सबका सहयोग लेंगे।