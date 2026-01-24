अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़ेगा एमपी का यह शहर, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

Ujjain- अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में मध्यप्रदेश में बड़ी पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भारत की नई अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में प्रदेश सशक्त भूमिका निभाएगा। स्पेस टेक नीति-2026 से मध्यप्रदेश भारत का नया ‘स्पेस टेक’ हब बनेगा। नवाचार और अनुसंधान से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह भी बताया कि महाकाल की नगरी उज्जैन को देश व प्रदेश के अंतरिक्ष अनुसंधान के नए केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप-टेक जैसे उभरते सेक्टर्स में निवेश को प्रोत्साहित करना, उच्च-कौशल रोजगार सृजित करना और मध्यप्रदेश को एक अग्रणी स्पेस टेक हब के रूप में स्थापित करना है।