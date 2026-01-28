केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की एमपी को बड़ी सौगात, 50 सड़कों के लिए दिए 4500 करोड़ रुपए

CM Mohan Yadav- मंगलवार को प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक हुई जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक से पहले मंत्रियों ने सीएम मोहन यादव को सफल दावोस यात्रा की बधाई दी। सीएम ने मंत्रियों को संबोधित करते यात्रा की उपलब्धियां बताईं। उन्होंने कहा कि स्पेस टेक नीति लागू करने में हम देश में अव्वल हैं। सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि 15 जनवरी को प्रदेश में हुई एआई कॉन्फ्रेंस ने सफलता के नए आयाम स्थापित किए। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बड़े-बड़े नामी संस्थान हमसे जुड़े हैं। राज्य सरकार एआई को नए विजन के साथ लागू करेगी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मध्यप्रदेश को कई राष्ट्रीय राजमार्गों की सौगात दी। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में अनेक सड़क निर्माण के लिए भी अलग से 4500 करोड़ देने की घोषणा की।