बिगड़ने वाला है मौसम: 41 जिलों में शीतलहर-कोहरे का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी

मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन अनुसार, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, रीवा, मऊगंज, सतना, निवाड़ी जिलों में अति घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। सिंगरौली, सीधी में घने कोहरे का। ऐसे ही दतिया, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ जिलों में घने कोहरे और शीतल दिन का अलर्ट जारी किया गया है।



यहां पर मध्यम कोहरे का अलर्ट: भोपाल, रायसेन, सिहोर, नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा, इंदौर, देवास, आगर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुरकलां, अनुपपुर, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, दमोह, सागर, मैहर जिलों में मध्यम कोहरा तो विदिशा, राजगढ़, उज्जैन, शाजापुर, शहडोल जिलों में कोहरे के साथ शीतल दिन का अलर्ट जारी किया गया है।