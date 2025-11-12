एमपी में सरकारी योजनाओं से वंचित करने नाम काटने की साजिश, कांग्रेस का बड़ा आरोप

SIR- मध्यप्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर को लेकर दिक्कतें बरकरार हैं। अनेक बीएलओ के पास अभी गणना पत्रक तक नहीं पहुंचे हैं। मतदाता मैपिंग में बहुत समय लग रहा है जिससे काम समय पर पूरा होना असंभव सा है। हालांकि इसके लिए प्रशासन ने अब अलग-अलग वर्गों की सहायता लेने की पहल की है। इस काम में नेशनल कैडेट कोर यानि एनसीसी कैडेट की भी मदद ली जा रही है जिसके लिए स्कूलों को पत्र लिखा गया है। इस बीच एसआइआर को लेकर कांग्रेस फिर मुखर हुई। पार्टी के एसआइआर प्रमुख पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने आरोप लगाया कि SIR के तहत गरीब व जरूरतमंद वर्ग को सरकारी योजनाओं से वंचित करने के लिए नाम काटने की साजिश रची गई है। बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर यह खेल खेला है।