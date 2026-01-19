सर्वे पूरा….शुरु होगा ‘मेट्रो रैंप’ का निर्माण, जुड़ेंगे अंडरग्राउंड और एलिवेटेड कॉरिडोर

Bhopal Metro Project (Photo Source - Patrika)
Bhopal Metro Project: भोपाल शहर में सिंधी कॉलोनी क्षेत्र के पास प्रस्तावित मेट्रो रैंप का निर्माण कार्य इसी सप्ताह से शुरू होने जा रहा है। इससे अंडरग्राउंड और एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर को जोड़ने में मदद मिलेगी और मेट्रो निर्माण की गति को नई रफ्तार मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार रैंप का निर्माण तकनीकी रूप से बेहद महत्वपूर्ण है।
इसी स्थान से मेट्रो ट्रेन भूमिगत सेक्शन से बाहर निकलकर एलिवेटेड ट्रैक पर आएगी। इसके लिए पहले से सभी जरूरी सर्वे, डिजाइन और तकनीकी स्वीकृतियां पूरी कर ली गई हैं। निर्माण एजेंसी को साइट सौंप दी गई है और मशीनरी भी आने लगी है।
स्थानीय प्रशासन ने निर्माण के दौरान यातायात प्रबंधन को लेकर योजना तैयार कर ली है। यहां आंशिक ट्रैफिक डायवर्जन किया जाएगा, ताकि आम लोगों को कम से कम परेशानी हो। गौरतलब है कि अंडरग्राउंड मेट्रो रेल स्टेशन के लिए रेलवे स्टेशन के पास पहले ही खुदाई शुरू हो चुकी है। मेट्रो परियोजना से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि रैप का काम शुरू होने से अंडरग्राउंड सेक्शन का निर्माण भी तय समय सीमा में पूरा करने में मदद मिलेगी।
भोपाल में लोगों को मेट्रो का सफर करने के लिए स्मार्ट कार्ड और क्यूआर कोड के जरिए शुल्क भुगतान की सुविधा दी जाएगी। ऑरेंज लाइन प्रायोरिटी कॉरिडोर के मेट्रो स्टेशन पर ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन (एएफसी) सिस्टम इंस्टाल करने का काम शुरू हो चुका है। इस प्रणाली के लागू होने से यात्रियों को टिकट के लिए लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा।
दिल्ली मेट्रो के विशेषज्ञों की निगरानी में मप्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमपीएमआरसीएल) और दिल्ली मेट्रो (डीएमआरसी) के बीच हुए एमओयू के तहत दिल्ली मेट्रो के अनुभवी इंजीनियर भोपाल मेट्रो के लिए यह सिस्टम स्थापित कर रहे हैं। वर्तमान में यह काम सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन पर चल रहा है। मेट्रो प्रबंधन के अनुसार ऑरेंज लाइन के आठ मेट्रो स्टेशनों पर इस सिस्टम को इंस्टाल व टेस्ट करने में दो माह का समय लगेगा। एएफसी सिस्टम के इंस्टाल होने पर फंक्शन ऑपरेटिंग की जांच की जाएगी, ताकि यात्रियों परेशानी न हो।
