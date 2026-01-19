सर्वे पूरा….शुरु होगा ‘मेट्रो रैंप’ का निर्माण, जुड़ेंगे अंडरग्राउंड और एलिवेटेड कॉरिडोर

दिल्ली मेट्रो के विशेषज्ञों की निगरानी में मप्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमपीएमआरसीएल) और दिल्ली मेट्रो (डीएमआरसी) के बीच हुए एमओयू के तहत दिल्ली मेट्रो के अनुभवी इंजीनियर भोपाल मेट्रो के लिए यह सिस्टम स्थापित कर रहे हैं। वर्तमान में यह काम सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन पर चल रहा है। मेट्रो प्रबंधन के अनुसार ऑरेंज लाइन के आठ मेट्रो स्टेशनों पर इस सिस्टम को इंस्टाल व टेस्ट करने में दो माह का समय लगेगा। एएफसी सिस्टम के इंस्टाल होने पर फंक्शन ऑपरेटिंग की जांच की जाएगी, ताकि यात्रियों परेशानी न हो।