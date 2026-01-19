19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

सर्वे पूरा….शुरु होगा ‘मेट्रो रैंप’ का निर्माण, जुड़ेंगे अंडरग्राउंड और एलिवेटेड कॉरिडोर

Bhopal Metro Project: स्थानीय प्रशासन ने निर्माण के दौरान यातायात प्रबंधन को लेकर योजना तैयार कर ली है....

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Jan 19, 2026

Bhopal Metro Project

Bhopal Metro Project (Photo Source - Patrika)

Bhopal Metro Project: भोपाल शहर में सिंधी कॉलोनी क्षेत्र के पास प्रस्तावित मेट्रो रैंप का निर्माण कार्य इसी सप्ताह से शुरू होने जा रहा है। इससे अंडरग्राउंड और एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर को जोड़ने में मदद मिलेगी और मेट्रो निर्माण की गति को नई रफ्तार मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार रैंप का निर्माण तकनीकी रूप से बेहद महत्वपूर्ण है।

इसी स्थान से मेट्रो ट्रेन भूमिगत सेक्शन से बाहर निकलकर एलिवेटेड ट्रैक पर आएगी। इसके लिए पहले से सभी जरूरी सर्वे, डिजाइन और तकनीकी स्वीकृतियां पूरी कर ली गई हैं। निर्माण एजेंसी को साइट सौंप दी गई है और मशीनरी भी आने लगी है।

आम लोगों को कम होगी परेशानी

स्थानीय प्रशासन ने निर्माण के दौरान यातायात प्रबंधन को लेकर योजना तैयार कर ली है। यहां आंशिक ट्रैफिक डायवर्जन किया जाएगा, ताकि आम लोगों को कम से कम परेशानी हो। गौरतलब है कि अंडरग्राउंड मेट्रो रेल स्टेशन के लिए रेलवे स्टेशन के पास पहले ही खुदाई शुरू हो चुकी है। मेट्रो परियोजना से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि रैप का काम शुरू होने से अंडरग्राउंड सेक्शन का निर्माण भी तय समय सीमा में पूरा करने में मदद मिलेगी।

स्मार्ट कार्ड और क्यूआर कोड से मेट्रो में सफर

भोपाल में लोगों को मेट्रो का सफर करने के लिए स्मार्ट कार्ड और क्यूआर कोड के जरिए शुल्क भुगतान की सुविधा दी जाएगी। ऑरेंज लाइन प्रायोरिटी कॉरिडोर के मेट्रो स्टेशन पर ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन (एएफसी) सिस्टम इंस्टाल करने का काम शुरू हो चुका है। इस प्रणाली के लागू होने से यात्रियों को टिकट के लिए लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा।

8 मेट्रो स्टेशन में होगा इंस्टाल

दिल्ली मेट्रो के विशेषज्ञों की निगरानी में मप्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमपीएमआरसीएल) और दिल्ली मेट्रो (डीएमआरसी) के बीच हुए एमओयू के तहत दिल्ली मेट्रो के अनुभवी इंजीनियर भोपाल मेट्रो के लिए यह सिस्टम स्थापित कर रहे हैं। वर्तमान में यह काम सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन पर चल रहा है। मेट्रो प्रबंधन के अनुसार ऑरेंज लाइन के आठ मेट्रो स्टेशनों पर इस सिस्टम को इंस्टाल व टेस्ट करने में दो माह का समय लगेगा। एएफसी सिस्टम के इंस्टाल होने पर फंक्शन ऑपरेटिंग की जांच की जाएगी, ताकि यात्रियों परेशानी न हो।

ये भी पढ़ें

‘अनुकंपा नियुक्ति’ को लेकर हाईकोर्ट का अहम फैसला, नौकरी होगी बहाल
इंदौर
compassionate appointment

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

19 Jan 2026 11:41 am

Published on:

19 Jan 2026 11:35 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / सर्वे पूरा….शुरु होगा ‘मेट्रो रैंप’ का निर्माण, जुड़ेंगे अंडरग्राउंड और एलिवेटेड कॉरिडोर

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

31 गांवों में 113 अवैध कब्जों पर चलेगा बुलडोजर, नामजद सूची तैयार

Illegal colonies
भोपाल

मोबाइल की लत और रात को जागने से बढ़ रहा कैंसर, शोध के बाद चौंकाने वाली चेतावनी जारी

AIIMS Bhopal Research
भोपाल

एमपी के 6 संभागों में नगर निगम में नियुक्ति की तैयारी, भेजे गए 500 नाम

Bhopal Municipal Corporation
भोपाल

सावधान! ऑनलाइन खरीदारी से सोशल मीडिया पर दिखावे तक, साइबर ठगों की आप पर नजर

Cyber Fraud
भोपाल

IAS Transfer: सीएम के साथ यूका फैक्ट्री पहुंचे स्वतंत्र सिंह को बड़ी जिम्मेदारी, दूषित जल कांड में चर्चित IAS को हटाया

IAS Transfer MP CM Mohan Yadav
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.