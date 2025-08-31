उपभोक्ताओं को मिलेगी सस्ती बिजली, दाम घटाने के लिए इतने दिन का टारगेट सेट

विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार, तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों में कमी के साथ साथ उपभोक्ताओं के लिए वित्तीय वर्ष 2028-29 तक विद्युत दरों में वर्ष-दर-वर्ष कमी लाने के लिए पांच वर्षीय (वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2028-29 तक) टारगेट सेट किया गया है। ये टारगेट हासिल करने के लिए बिजली कंपनी के साथ साथ मैदानी स्तर पर इन लक्ष्यों की ही तरह आंतरिक लक्ष्य भी निर्धारित किए जाएंगे और कार्ययोजना बनाकर इन्हें प्राप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। ये लक्ष्य हासिल करने के लिए एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी और विभाग द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी।