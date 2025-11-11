विवादों से घिरे IFS अफसरों पर गिरी गाज, कई अधिकारियों के हुए तबादले

पश्चिम वन मंडल सामान्य मंडला के डीएफओ निथ्यानंतम एल को बालाघाट दक्षिण, सामान्य वन मंडल मुरैना डीएफओ सुजीत जे. पाटिल को वन बल प्रमुख दफ्तर भेजा। राज्य वन सेवा के ३ अफसरों का भी तबादला किया। पन्ना टाइगर रिजर्व के सहायक संचालक माधव सिंह मौर्य को पश्चिम सामान्य वन मंडल मंडला का प्रभारी डीएफओ, वन विकास निगम भोपाल के उप वन संरक्षक हरीशचंद्र बघेल को सामान्य वन मंडल मुरैना का प्रभारी डीएफओ, नीमच सामान्य वन मंडल के उप वन मंडलाधिकारी रमेश धुर्वे को उत्तर सामान्य वन मंडल बालाघाट का प्रभारी डीएफओ बनाया है।