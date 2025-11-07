BJP: राजनीतिक नियुक्तियों का काउंटडाउन शुरू… जल्द होगा नामों का एलान

MP BJP राजनीतिक नियुक्तियों का काउंटडाउन शुरू (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)
MP BJP:एमपी में भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित होने के बाद अब राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। फिलहाल पार्टी हाईकमान ने बिहार विधानसभा चुनाव की वोटिंग पूरी होने तक नियुक्तियों पर रोक लगाई है। माना जा रहा है कि मतदान प्रक्रिया खत्म होते ही प्रदेश में सत्ता और संगठन की बड़ी बैठक होगी, जिसमें राजनीतिक नियुक्तियों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
पार्टी सूत्रों के अनुसार, नियुक्तियों की तैयारी पहले ही पूरी कर ली गई थी, लेकिन बिहार चुनाव के चलते यह प्रक्रिया रोक दी गई थी। प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और हितानंद की चुनावी जिमेदारी के कारण मंथन टल गया था। अब 10 से 15 नवंबर के बीच इनके प्रदेश दौरे के दौरान नियुक्तियों पर चर्चा की जाएगी। इसी दौरान युवा मोर्चा और महिला मोर्चा सहित दो प्रमुख मोर्चों पर भी सहमति बनने की संभावना है। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही नामों का एलान शुरू कर दिया जाएगा।
इस बीच क्षेत्रीय क्षत्रपों ने अपने समर्थकों को एडजस्ट कराने के लिए लॉबिंग तेज कर दी है। विधायकों, सांसदों और पूर्व मंत्रियों तक ने सक्रियता बढ़ा दी है। सबसे बड़ी चुनौती दिग्गज नेताओं शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों के बीच सामंजस्य बिठाने की है। वहीं, भाजपा में शामिल हुए कई पूर्व कांग्रेसी नेताओं को अब भी किसी पद की प्रतीक्षा है। ऐसे नेताओं के लिए राजनीतिक नियुक्तियां ही आखिरी उम्मीद मानी जा रही हैं।
भाजपा में नियुक्तियों का दौर शुरू हो गया है, लेकिन कांग्रेस का पाला बदलकर भाजपा में आने वालों के हाथ अभी भी खाली है। ऐसे में इन नेताओं के पास अब राजनीतिक नियुक्ति की अंतिम विकल्प बचा है। फिर चाहे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी हो या पूर्व मंत्री रामनिवास रावत। दोनों ही संगठन से बड़े दायित्व की उम्मीदें बांधे बैठे हैं। इनके साथ ही दलबदलने वाले समर्थक भी वर्चस्व की जंग में टकटकी लगाए बैठे हैं।
