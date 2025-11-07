BJP: राजनीतिक नियुक्तियों का काउंटडाउन शुरू… जल्द होगा नामों का एलान

पार्टी सूत्रों के अनुसार, नियुक्तियों की तैयारी पहले ही पूरी कर ली गई थी, लेकिन बिहार चुनाव के चलते यह प्रक्रिया रोक दी गई थी। प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और हितानंद की चुनावी जिमेदारी के कारण मंथन टल गया था। अब 10 से 15 नवंबर के बीच इनके प्रदेश दौरे के दौरान नियुक्तियों पर चर्चा की जाएगी। इसी दौरान युवा मोर्चा और महिला मोर्चा सहित दो प्रमुख मोर्चों पर भी सहमति बनने की संभावना है। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही नामों का एलान शुरू कर दिया जाएगा।