नई तकनीकि: थानों में ’30 सेकंड’ के अंदर होगी अपराधी की पहचान, लगेंगे 8000 कैमरे

MP News: शहर में प्रोजेक्ट सेफ गार्ड के तहत शहर में करीब 8,000 हाई-टेक ए-आइ आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य शहर के हर इलाके में रियल-टाइम निगरानी और किसी भी घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है। वर्तमान में भोपाल में लगभग 700 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिनकी निगरानी एक पुलिस कंट्रोल रूम से की जाती है। लेकिन नई योजना के लागू होने के बाद यह सिस्टम और ज्यादा स्मार्ट और प्रभावी हो जाएगा। हालांकि पुराने कैमरे का नेटवर्क पुलिस मेंटेन नहीं कर पा रही है। बजट की कमी सबसे बड़ी वजह बताई गई है।