एमपी में 35 हजार रुपए सस्ता हुआ सोना, दाम में जबर्दस्त गिरावट से बढ़ी जेवर की मांग

सराफा कारोबारी बताते हैं कि बाजार में पूछपरख पहले की तुलना में ज्यादा हो गई है। सोना चांदी के दामों में आंशिक गिरावट के कारण लोग खरीदारी करने ​निकल रहे हैं। जनवरी के अंतिम दिनों की तुलना में अब सोना और चांदी के भाव बेहद कम हैं। स्थानीय बाजार में 29 जनवरी को सोने के भाव 184500 रुपए प्रति दस ग्राम था जबकि 5 अप्रेल को इसका रेट 149500 रुपए प्रति दस ग्राम रहा। इसी तरह 29 जनवरी को चांदी 405000 रुपए प्रति किलो के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी वहीं 5 अप्रेल को सराफा में इसके भाव 239000 रुपए प्रति किलो रहे। महज 35 दिनों में सोना 35 हजार रुपए सस्ता हो गया है।