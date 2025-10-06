वंदे भारत एक्सप्रेस में लगेंगी ‘गद्दीदार सीटें’, लेग स्पेस भी बढ़ेगा

रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से हजरत निजामुद्दीन और जबलपुर के लिए चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में रेलवे बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इन ट्रेनों में रेलवे चेयरकार श्रेणी में वोल्वो बस जैसी सीटें लगाएगा। ताकि यात्रियों को लंबी दूरी में आरामदायक सफर मिल सके। रेलवे ने फीडबैक के आधार पर सीटों को बदलने का फैसला किया है। ट्रेन में वॉल्वो बसों में लगाई जाने वाली मोटी कुशन वाली सीटें होंगी। जो कि बैक सपोर्ट के रूप में काम करेंगी। इस बदलाव की शुरुआत रानी कमलापति स्टेशन से होगी। इसके बाद देशभर की वंदे भारत ट्रेनों में सीट बदलने का काम किया जाएगा।