सिसोदिया ने दिखाया: MP में बीजेपी के 15 सालों में ऐसा था स्कूलों का हाल, AAP के 4 साल में देखो बदलाव

भोपाल. दिल्ली में आम आदमी पार्टी ( Aam Aadmi Party ) की सरकार पर बीजेपी ( BJP ) ने बड़ा आरोप लगाया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ( Manoj Tiwari ) ने कहा था कि स्कूलों के कमरे बनवाने में दिल्ली सरकार ( Delhi government school ) ने दो हजार करोड़ का घोटाला किया है। बीजेपी को साधने के लिए दिल्ली की लड़ाई मध्यप्रदेश पहुंच गई है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ( manish sisodia ) ने शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल के स्कूलों की तुलना दिल्ली के स्कूलों से की है।

मध्यप्रदेश में पंद्रह सालों तक बीजेपी ने राज किया है। बारह साल से ज्यादा वक्त तक शिवराज सिंह चौहान यहां के सीएम रहे। मनीष सिसोदिया ने अपने फेसबुक पर एक तुलनात्मक तस्वीर शेयर की है। एक तस्वीर मध्यप्रदेश के एक सरकारी स्कूल की है और दूसरी दिल्ली की।

स्कूल कैंपस में भरा है पानी

मनीष सिसोदिया ने मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूल की तस्वीर पर कैप्शन दिया है कि यहां 15 साल बीजेपी की सरकारी थी। यह तस्वीर मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले स्थित सांगाखेड़ा कलां की शासकीय माध्यमिक स्कूल है। इस स्कूल में बारिश के बाद बच्चे जूता हाथ में लेकर स्कूल जा रहे हैं। साथ ही स्कूल परिसर में पानी भरा हुआ है।

चार साल में देखो बदलाव

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी के द्वारा स्कूलों के लिए किए काम की तुलना के लिए एमपी वाली तस्वीर को शेयर किया है। उन्होंने दूसरी तस्वीर में दिल्ली के स्कूल की चकाचक बिल्डिंग को दिखाया है। और लिखा है कि आप के चार साल के शासनकाल की तस्वीर है यह।

The new building & the new multipurpose hall of Sarvodaya Kanya Vidyalaya, C1, Yamuna Vihar. #DelhiGovtSchool pic.twitter.com/pn99SSPooZ

इस तस्वीर के मायने यह हैं कि बीजेपी ने मध्यप्रदेश में पंद्रह सालों तक राज किया लेकिन स्कूलों के बदहाली दूर नहीं हुई। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चार सालों में स्कूलों के तकदीर बदल दिए। इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर अब तक हजारों लोगों ने शेयर किया है। साथ ही मनीष सिसोदिया के काम की तारीफ भी हो रही है।

Delhi govt's art, theatre, music, puppetry & dance workshops begin.

Like last year, summer workshops bring together govt & private school children from varied backgrounds. Much fun w learning as the kids share ideas, games, creativity, culture & food.@msisodia#DelihiGovt4Art pic.twitter.com/zsZ2uUXJNV