मिल गई स्वीकृति…’डायबिटीज’, ‘मोटापा’ और ‘थायराइड’ मरीजों को मिलेगा बेहतर इलाज

MP News:एमपी में भोपाल शहर के गांधी मेडिकल कॉलेज (GMC) में अब औपचारिक रूप से एंडोक्राइनोलॉजी विभाग की स्वीकृति मिल गई है। इसके मिलने से हार्मोन से जुड़ी बीमारियों के इलाज, रोकथाम और रिसर्च में राज्य आगे बढ़ेगा। जानकारी के लिए बता दें कि नेशनल हेल्थ मिशन की स्क्रीनिंग के अनुसार मप्र में करीब 10.67 लाख डायबिटीज मरीज हैं। इनमें सबसे ज्यादा करीब दो लाख भोपाल में रहते हैं।