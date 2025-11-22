दिल्ली में दोबारा हुई डीपीसी, एमपी के 15 अफसरों के प्रमोशन पर विचार, बनेंगे IAS अधिकारी

MP News: राज्य पुलिस सेवा के पांच अधिकारियों को आइपीएस बनाने के लिए शुक्रवार को दिल्ली में दोबारा डीपीसी हुई। इसमें 1997-98 बैच के 15 अफसरों के नाम पर विचार किया गया। वरिष्ठता क्रम से बात करें तो राज्य पुलिस के सेवा के दो अधिकारी सीताराम ससत्या और अमृत मीणा का नाम सबसे ऊपर था। लेकिन दोनों पर विभागीय जांच चलने के कारण पेच फंसा हुआ है।