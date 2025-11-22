दिल्ली में दोबारा हुई डीपीसी, एमपी के 15 अफसरों के प्रमोशन पर विचार, बनेंगे IAS अधिकारी

MP IAS Officers(फोटो: सोशल मीडिया)
MP News: राज्य पुलिस सेवा के पांच अधिकारियों को आइपीएस बनाने के लिए शुक्रवार को दिल्ली में दोबारा डीपीसी हुई। इसमें 1997-98 बैच के 15 अफसरों के नाम पर विचार किया गया। वरिष्ठता क्रम से बात करें तो राज्य पुलिस के सेवा के दो अधिकारी सीताराम ससत्या और अमृत मीणा का नाम सबसे ऊपर था। लेकिन दोनों पर विभागीय जांच चलने के कारण पेच फंसा हुआ है।
सूत्रों के अनुसार, इन दोनों में सीताराम को छोड़कर अमृत मीणा को प्रोविजनल आइपीएस बनाया गया है। इसका मतलब है कि उन्हें दो माह बाद होने वाली अगली डीपीसी तक मामले से निवृत्त होना होगा या प्रमोशन खुद निरस्त माना जाएगा।
बता दें, इससे पहले 12 सितंबर को एक बार पहले भी डीपीसी हो चुकी थी। इसके नोटिफिकेशन का कई दिनों तक पैनल में शामिल अधिकारी इंतजार करते रहे। लेकिन बाद में निरस्त कर 21 नवंबर को दोबारा डीपीसी की गई।
(MP News) डीपीसी में राज्य सेवा 1997-98 बैच के अमृत मीणा, विक्रांत मुराब, सुरेंद्र कुमार जैन, आशीष खरे, राजेश रघुवंशी के नाम आइपीएस अवॉर्ड की सूची में हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। डीपीसी में एमपी मुख्य सचिव अनुराग जैन, एसीएस होम शिव शेखर शुक्ला और डीजीपी कैलाश मकवाना शामिल हुए। (MP News)
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग