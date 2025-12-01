धूल और धुआं बने मुसीबत, फेफड़ों के मरीजों का अस्पतालों में हुजूम, AQI बताने वाले स्टेशन भी खराब पड़े

Bhopal News : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अस्पतालों में सांस और फेफड़ों से जुड़ी बीमारी के मरीज पहुंच रहे हैं तो वहीं शहर के बड़े हिस्से में न तो धूल है और न ही धुआं। प्रदूषण जांचने के स्टेशन 5 दिन से बंद है। इनके सेंसर खराब हो गए हैं, जिसके चलते आंकड़े जारी नहीं हुए। शहर में 3 स्थानों पर हवा की जांच हो रही है। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 3 स्टेशन हैं। ये हवा में धूल और धुएं की जांच कर रहे हैं।