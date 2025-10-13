सड़क-ब्रिज बनाने से पहले लेनी होगी ये परमिशन, फिर शुरू होगा काम

MP News:प्रदेश में सड़क, ब्रिज सहित शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में अब प्लानिंग स्तर पर ही पर्यावरणीय अनुमति के लिए भेजना होंगे। जिला प्रशासन इसका नोडल रहेगा। यहीं से इसे लेकर संबंधित एजेंसियों को भेजा जाएगा। यहां से ओके होने के बाद ही काम आगे बढ़ेगा। शहरी क्षेत्र का प्रोजेक्ट है तो इसे शहरी आवास एवं विकास विभाग, वन व पर्यावरण से जुड़ी एजेंसियां जांच करेंगी। ग्रामीण में जिला पंचायत स्तर व राजस्व वनक्षेत्र को लेकर एनओसी की प्रक्रिया करेगी। पीडब्ल्यूडी, एमपीआरडीसी समेत इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम करने वाली एजेंसियों को ये काम करने के लिए कहा गया है। इसे लेकर अभी बैठकें की जा रही हैं। नवंबर में इसे लिखित आदेश हो जाएंगे।