Cough Syrup मामले में बड़ा खुलासा, दो और डॉक्टरों ने लिखी थी कोल्ड्रिफ

Chhindwara Cough Syrup Case: छिंदवाड़ा और पांढुर्ना क्षेत्र में 21 मासूमों की मौत मामले में नया खुलासा हुआ है। परासिया के डॉ. प्रवीण सोनी के अलावा छिंदवाड़ा शहर के दो और कथित डॉक्टरों ने कोल्डिफ सिरप लिखी थी। सिरप पीने के बाद बच्चों की यूरिन बंद हो गई। किडनी फेल होने लगी। इसके बाद अधिकतर को नागपुर रेफर किया गया। यह एसआइटी को पता चला है। एफआइआर में मृत बच्चों के परिजन के बयान, पर्चे और दवाइयों की जब्ती का उल्लेख है। ऐसे में आरोपी बढ़ सकते हैं। उधर, आगे की जांच के लिए दवा कपनी के मालिक रंगनाथन को लेकर एसआइटी तमिलनाडु रवाना हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ पीड़ित परिजन से मिले। घटनाओं के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया।