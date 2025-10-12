एमपी में 4 दिन तक बारिश का अलर्ट, यहां बरसेगा पानी

राजधानी में सर्दी की दस्तक हो गई है। मानसून की विदाई के साथ ही सुबह, शाम और रात में ठंडक का अहसास होने लगा है। एक सप्ताह में ही न्यूनतम तापमान में लगभग पांच डिग्री की गिरावट आई है। इससे घरों में पंखों की स्पीड कम हो गयी है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार धीरे-धीरे तापमान और गिरावट का ट्रेड जारी रहेगा। शहर से मानसून विदा हो चुका है। इस बार मानसून की विदाई पांच दिन देरी से हुई। लेकिन सर्दी का आहट जल्दी हो गई। पिछले तीन सालों में सर्दी दूसरे पखवाड़े में शुरू हुई, जबकि इस बार पहले पखवाड़े में ही असर दिख रहा है। पिछले चार दिनों से शहर का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से नीचे बना हुआ है।