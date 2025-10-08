Rain Alert: अगले 72 घंटे बरसेगा मानसून, मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ अब कमजोर पड़ गया है। लेकिन दक्षिणी जिलों में अगले तीन दिन तक हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। अब प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। दिन में धूप तीखी रहेगी, जबकि रात और सुबह के समय हल्की ठंडक बनी रहेगी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से तापमान में धीरे-धीरे गिरावट शुरू हो जाती है। दिन और रात के तापमान में अंतर बढने से मौसम में नमी कम होती है। आने वाले दिनों में न्यूनतम पारे में और गिरावट हो सकती है।