Rain Alert: अगले 72 घंटे बरसेगा मानसून, मौसम विभाग का अलर्ट

MP Weather: मध्यप्रदेश में भारी बारिश का दौर अब थम गया है। लेकिन हल्की बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। मंगलवार को प्रदेश के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहा, जिसके चलते कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, अगले 3 दिन तक प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग की ओर से प्रदेश में कहीं भी भारी बारिश की चेतावनी नहीं जारी की गई है। अब प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा।
मौसम विभाग के मुताबिक, 8 अक्टूबर को एमपी के हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी में हल्की से मध्यम बाकिश का अलर्ट है। वहीं बाकि हिस्सों में गरज-चमक और हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 9 अक्टूबर को छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट में गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। 10 अक्टूबर को छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और डिंडौरी में हल्की बारिश हो सकती है।
शरद ऋतु की दस्तक के साथ ही मौसम में ठंडक महसूस होने लगी है। राजधानी भोपाल का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो अक्टूबर की शुरुआत में सबसे कम है। इससे पहले सोमवार को न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री रहा था। वहीं, दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया।
मौसम विभाग के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ अब कमजोर पड़ गया है। लेकिन दक्षिणी जिलों में अगले तीन दिन तक हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। अब प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। दिन में धूप तीखी रहेगी, जबकि रात और सुबह के समय हल्की ठंडक बनी रहेगी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से तापमान में धीरे-धीरे गिरावट शुरू हो जाती है। दिन और रात के तापमान में अंतर बढने से मौसम में नमी कम होती है। आने वाले दिनों में न्यूनतम पारे में और गिरावट हो सकती है।
