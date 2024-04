चुनाव के लिए नौकरी छोड़ने वाली डिप्टी कलेक्टर फिर मांग रही नौकरी, सरकार को लिखा लेटर

भोपालPublished: Apr 10, 2024 06:58:25 pm Submitted by: deepak deewan

प्रदेश में विधानसभा चुनावों के पहले डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे Former Deputy Collector Nisha Bangre ने गृहप्रवेश की पूजा के लिए अवकाश मांगा था लेकिन सरकार ने मंजूरी नहीं दी। इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया लेकिन प्रदेश सरकार ने उनका इस्तीफा भी स्वीकार नहीं किया। वे कोर्ट गईं तब जाकर एमपी की तत्कालीन बीजेपी सरकार ने उनका इस्तीफा मंजूर किया। निशा बांगरे ने विधानसभा चुनाव में आमला सीट पर कांग्रेस की टिकट के लिए सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया था। हालांकि उन्हें टिकट भी नहीं दी गई। कांग्रेस ने उनके लिए आमला सीट कई दिनों तक होल्ड तो की लेकिन आखिरकार निशा बांगरे की टिकट काट दी। इससे निशा बेहद निराश हो गईं थीं। अब उन्होंने राजनीति से किनारा करते हुए दोबारा सरकारी सेवा में जाने की इच्छा जताई है। उन्होंने सरकार को बाकायदा पत्र लिखकर नौकरी में वापस लेने का अनुरोध किया है। निशा ने सरकार से अपेक्षा की है कि उनके प्रति सहानुभूति दिखाते हुए एक बार फिर से उनकी नौकरी बहाल कर दे। निशा बांगरे का कहना है कि परिस्थितियां ऐसी बनीं कि उनको नौकरी छोड़कर राजनीति में आना पड़ा था। अपने पत्र में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि सरकारी सेवा के दौरान उनपर कोई दाग नहीं लगा। वे डिप्टी कलेक्टर जैसे अहम पद पर रहीं। सरकारी योजनाओं का आमजनों को लाभ पहुंचाने के लिए पूरी लगन से काम किया। उनपर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कभी कोई नोटिस तक नहीं मिला। कोई विभागीय जांच भी नहीं हुई। निशा बांगरे ने अपने काम के आधार पर सरकार से उन्हें एक और मौका देने का आग्रह किया है। यह भी पढ़ें—Lok Sabha Elections 2024 - हर महिला के एकाउंट में एक लाख रुपए डालेगी कांग्रेस, राहुल का बड़ा ऐलान पढ़ना जारी रखे