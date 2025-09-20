अचानक गलने लगी चेहरे की हड्डी और मांसपेशियां, भोपाल में मिला दुर्लभ रोग का मरीज

MP News: राजधानी भोपाल में दुर्लभ बीमारी(Rare Disease) हेमीफेशियल माइक्रोसोमिया का मरीज पाया गया। मरीज के चेहरे के बाई तरफ की मांसपेशियां और हड्डी अचानक गलने लगी थी और गड्रढे जैसी संरचना बढ़ने लगी थी। रोग प्रतिरोधक क्षमता अनियंत्रित होने से युवक स्व -प्रतिरक्षी रोग (ऑटो इम्यून डीजीज) से पीड़ित था। 22 वर्षीय पीड़ित पिछले दिनों हमीदिया में उपचार करवाया। अस्पताल के प्लास्टिक सर्जरी के डॉक्टरों की टीम ने लगभग साढे चार महीने उसका उपचार किया और युवक ठीक हो गया। डॉक्टरों ने युवक का उपचार नैनो फैट ग्राफ्टिंग तकनीक से किया। इससे चेहरे की मांसपेशियां मजबूत होती है।