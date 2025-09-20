Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

अचानक गलने लगी चेहरे की हड्डी और मांसपेशियां, भोपाल में मिला दुर्लभ रोग का मरीज

MP News: राजधानी भोपाल में दुर्लभ बीमारी हेमीफेशियल माइक्रोसोमिया का मरीज पाया गया। मरीज के चेहरे के बाई तरफ की मांसपेशियां और हड्डी अचानक गलने लगी थी और गड्रढे जैसी संरचना बढ़ने लगी थी।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 20, 2025

rare disease hemifacial microsomia patient was found in Bhopal
भोपाल में दुर्लभ रोग हेमीफेशियल माइक्रोसोमिया का मरीज मिला (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News: राजधानी भोपाल में दुर्लभ बीमारी(Rare Disease) हेमीफेशियल माइक्रोसोमिया का मरीज पाया गया। मरीज के चेहरे के बाई तरफ की मांसपेशियां और हड्डी अचानक गलने लगी थी और गड्रढे जैसी संरचना बढ़ने लगी थी। रोग प्रतिरोधक क्षमता अनियंत्रित होने से युवक स्व -प्रतिरक्षी रोग (ऑटो इम्यून डीजीज) से पीड़ित था। 22 वर्षीय पीड़ित पिछले दिनों हमीदिया में उपचार करवाया। अस्पताल के प्लास्टिक सर्जरी के डॉक्टरों की टीम ने लगभग साढे चार महीने उसका उपचार किया और युवक ठीक हो गया। डॉक्टरों ने युवक का उपचार नैनो फैट ग्राफ्टिंग तकनीक से किया। इससे चेहरे की मांसपेशियां मजबूत होती है।

अविकसित हो जाता है चेहरे का एक हिस्सा

विशेषज्ञों के अनुसार हेमीफेशियल माइक्रोसोमिया जन्मजात स्थिति है। यह आनुवंशिक कारणों से ऑटोसोमल रिसेसिव जीन परिवारों में फैल सकती है। इसमें चेहरे का एक हिस्सा छोटा, टेड़ा या अविकसित भी होता है।यह कान, उसके बाहरी हिस्सा, जबड़ा, गाल, चेहरे की नसें और मांसपेशियां और आंखों सहित चेहरे के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित कर सकता है।

ये भी पढ़ें

देर से चलता इस जानलेवा बीमारी का पता, महिलाओं से ज्यादा पुरुष इसके शिकार
ग्वालियर
Lung Cancer

जन्मजात स्थिति, कारण अज्ञात

गांधी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) और हमीदिया(Hamidia Hospital) के बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. अरून भटनागर ने बताया कि भोपाल में भी इस बीमारी के मरीज हैं। लेकिन इस दुर्लभ बीमारी के मरीज भी दुर्लभ पाए जाते हैं। एक लाख में ऐसे एक मरीज होते हैं। यह जन्मजात स्थिति है और इसके कारण अक्सर अज्ञात होते हैं। इस बीमारी के कारण जन्मजात चेहरा विकृत होता। लेकिन युवा अवस्था में इसके किसित होने से यह बीमारी और जटिल हो जाती है।

ये भी पढ़ें

मोटापा घटाने की ये दवा ले रहे हैं? गंभीर बीमरी का है खतरा, डॉक्टरों ने दी चेतावनी
भोपाल
Weight Loss Medicine Side Effects

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Sept 2025 01:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अचानक गलने लगी चेहरे की हड्डी और मांसपेशियां, भोपाल में मिला दुर्लभ रोग का मरीज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.