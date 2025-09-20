योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म ‘अजेय’ एमपी में हो टैक्स फ्री, उठी मांग

MP News: शुक्रवार को सिनेमाघरों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ(UP CM Yogi Adityanath) के जीवन पर आधारित फिल्म 'अजेय: द अनटोल्ट स्टोरी ऑफ ए योगी' रिलीज हुई। फिल्म रिलीज होने के बाद मध्यप्रदेश में हिंदू संगठनों ने सरकार के सामने अपनी मांग रख दी है। हिंदू संगठनों की मांग है कि प्रदेश में ये फिल्म टैक्स फ्री की जाए। साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव पूरी कैबिनेट के साथ से फिल्म देखें, ताकि जनता में संदेश जाए की योगी आदित्यनाथ का जीवन क्या है।
जानकारी के मुताबिक, संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि, प्रदेश शासन से मांग है कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म अजेय:द अनटोल्ट स्टोरी ऑफ ए योगी(Ajey The Untold Story of a Yogi) एमपी में टैक्स फ्री हो। साथ ही सीएम मोहन सभी कैबिनेट के साथ इस फिल्म को देखने जाए, ताकि जनता में संदेश जाए कि योगी आदित्यनाथ का जीवन क्या है। उनका संघर्ष क्या है, उन्होंने सनातन के लिए क्या किया। सनातन धर्म के अधिक से अधिक लोग इस फिल्म को देखें।
चंद्रशेखर तिवारी ने आगे कहा कि, योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर और हिंदूत्व की अलख जगाने वाले हैं। योगी वे संत हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री(CM Yogi Adityanath) का पद धारण किया। उनके कार्यो के लिए पूरे विश्व में उन्हें सराहा गया है। उन्होंने अपराधियों, विधर्मियों पर बुलडोजर चलाएं। लव जिहाद पर कड़ी कार्रवाई की। ऑपरेशन मजनू चलाया, धर्म की रक्षा के लिए कई अभियान चलाएं।
फिल्म टैक्स फ्री की मांग पर कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि, योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के नेताओं को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। योगी को मुंबई चले जाना चाहिए। उस नेता पर फिल्म बने जिन्होंने समाज और देश के लिए काम किया हो। योगी ने उत्तरप्रदेश के लिए क्या किया है यह वहां कि जनता जानती है। ऐसी फिल्मों को टैक्स फ्री नहीं करना चाहिए। यदी एमपी सरकार योगी पर बनी फिल्म को टैक्स फ्री करती है तो मध्यप्रदेश ते सभी मुख्यमंत्री पर बनी फिल्मों को यूपी सरकार भी टैक्स फ्री करें।
2025 में अब तक मध्यप्रदेश में कई फिल्मों को टैक्स फ्री किया गया है। फरवरी में रिलीज हुई फिल्म छावा को सीएम मोहन यादव ने टैक्स फ्री किया था। वहीं जुलाई में सिनेमाघरों में रिलीज हुई अनुपम खेर की फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' को भी टैक्स फ्री किया गया था। साथ ही लंबी विदेश यात्रा से लौटने के बाद सीएम मोहन यादव नेता-मंत्री के साथ ये फिल्म देखने भी गए थें।