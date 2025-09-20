Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म ‘अजेय’ एमपी में हो टैक्स फ्री, उठी मांग

Film Ajay: शुक्रवार को सिनेमाघरों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ(UP CM Yogi Adityanath) के जीवन पर आधारित फिल्म 'अजेय' रिलीज हुई। फिल्म रिलीज होने के बाद मध्यप्रदेश में हिंदू संगठनों ने सरकार के सामने अपनी मांग रख दी है।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 20, 2025

Ajey The Untold Story of a Yogi
Ajey The Untold Story of a Yogi based on UP CM Yogi Adityanath life (फोटो सोर्स : yogiadityanath.club इंस्टाग्राम)

MP News: शुक्रवार को सिनेमाघरों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ(UP CM Yogi Adityanath) के जीवन पर आधारित फिल्म 'अजेय: द अनटोल्ट स्टोरी ऑफ ए योगी' रिलीज हुई। फिल्म रिलीज होने के बाद मध्यप्रदेश में हिंदू संगठनों ने सरकार के सामने अपनी मांग रख दी है। हिंदू संगठनों की मांग है कि प्रदेश में ये फिल्म टैक्स फ्री की जाए। साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव पूरी कैबिनेट के साथ से फिल्म देखें, ताकि जनता में संदेश जाए की योगी आदित्यनाथ का जीवन क्या है।

योगी आदित्यनाथ का जीवन क्या है…

जानकारी के मुताबिक, संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि, प्रदेश शासन से मांग है कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म अजेय:द अनटोल्ट स्टोरी ऑफ ए योगी(Ajey The Untold Story of a Yogi) एमपी में टैक्स फ्री हो। साथ ही सीएम मोहन सभी कैबिनेट के साथ इस फिल्म को देखने जाए, ताकि जनता में संदेश जाए कि योगी आदित्यनाथ का जीवन क्या है। उनका संघर्ष क्या है, उन्होंने सनातन के लिए क्या किया। सनातन धर्म के अधिक से अधिक लोग इस फिल्म को देखें।

ये भी पढ़ें

BJP: हो गई कार्यकारिणी की घोषणा, इन 19 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी, देखें लिस्ट
दतिया
MP BJP News in hindi

हिंदूत्व की अलख जगाने वाले योगी

चंद्रशेखर तिवारी ने आगे कहा कि, योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर और हिंदूत्व की अलख जगाने वाले हैं। योगी वे संत हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री(CM Yogi Adityanath) का पद धारण किया। उनके कार्यो के लिए पूरे विश्व में उन्हें सराहा गया है। उन्होंने अपराधियों, विधर्मियों पर बुलडोजर चलाएं। लव जिहाद पर कड़ी कार्रवाई की। ऑपरेशन मजनू चलाया, धर्म की रक्षा के लिए कई अभियान चलाएं।

फिल्म टैक्स फ्री की मांग पर कांग्रेस नेता का बयान

फिल्म टैक्स फ्री की मांग पर कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि, योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के नेताओं को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। योगी को मुंबई चले जाना चाहिए। उस नेता पर फिल्म बने जिन्होंने समाज और देश के लिए काम किया हो। योगी ने उत्तरप्रदेश के लिए क्या किया है यह वहां कि जनता जानती है। ऐसी फिल्मों को टैक्स फ्री नहीं करना चाहिए। यदी एमपी सरकार योगी पर बनी फिल्म को टैक्स फ्री करती है तो मध्यप्रदेश ते सभी मुख्यमंत्री पर बनी फिल्मों को यूपी सरकार भी टैक्स फ्री करें।

इस साल ये फिल्में एमपी में हुई टैक्स फ्री

2025 में अब तक मध्यप्रदेश में कई फिल्मों को टैक्स फ्री किया गया है। फरवरी में रिलीज हुई फिल्म छावा को सीएम मोहन यादव ने टैक्स फ्री किया था। वहीं जुलाई में सिनेमाघरों में रिलीज हुई अनुपम खेर की फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' को भी टैक्स फ्री किया गया था। साथ ही लंबी विदेश यात्रा से लौटने के बाद सीएम मोहन यादव नेता-मंत्री के साथ ये फिल्म देखने भी गए थें।

ये भी पढ़ें

भाजपा विधायक का निकला पसीना, कोर्ट ने पूछा- क्यों न इन्हें जेल भेजा जाए?
इंदौर
BJP MLA Surendra Patwa

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Sept 2025 02:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म ‘अजेय’ एमपी में हो टैक्स फ्री, उठी मांग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.