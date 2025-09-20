योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म ‘अजेय’ एमपी में हो टैक्स फ्री, उठी मांग

फिल्म टैक्स फ्री की मांग पर कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि, योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के नेताओं को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। योगी को मुंबई चले जाना चाहिए। उस नेता पर फिल्म बने जिन्होंने समाज और देश के लिए काम किया हो। योगी ने उत्तरप्रदेश के लिए क्या किया है यह वहां कि जनता जानती है। ऐसी फिल्मों को टैक्स फ्री नहीं करना चाहिए। यदी एमपी सरकार योगी पर बनी फिल्म को टैक्स फ्री करती है तो मध्यप्रदेश ते सभी मुख्यमंत्री पर बनी फिल्मों को यूपी सरकार भी टैक्स फ्री करें।