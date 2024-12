एमपी में पहली बार कुर्सी पर बैठाकर डिलीवरी, GMC के डॉक्टरों ने सीखा प्रसव का नया तरीका

Normal Delivery On Chair: मध्यप्रदेश में 60% प्रसव सर्जरी से, अब महाराष्ट्र के एक्सपर्ट्स ने बताया -इस तकनीक से कम होती है प्रसव पीड़ा, इससे बढ़ेंगे सामान्य प्रसव के मामले…

भोपाल•Dec 11, 2024 / 11:39 am• Sanjana Kumar

भोेपाल का गांधी मेडिकल कॉलेज, जहां पहली बार कुर्सी पर बैठाकर कराई गई डिलीवरी।

Normal Delivery On Chair First Time In MP: मध्यप्रदेश में सर्जरी से होने वाले प्रसव की संख्या 60 प्रतिशत से ज्यादा है। इनमें राजधानी भोपाल में ही 30 से 35 फीसदी प्रसव सर्जरी से कराए जा रहे हैं। डब्ल्यूएचओ के अनुसार यह आंकड़ा 10-15 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए।