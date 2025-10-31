एमपी में पहली बार… 16 निगमों के आयुक्त बनेंगे अतिरिक्त चुनाव अधिकारी

SIR IN MP (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)
MP News: मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (SIR) के बीच मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा नगर निगम आयुक्तों को अतिरिक्त चुनाव अधिकारी बनाने का फैसला किया गया है। ऐसा पहली मरतबा होगा जब प्रदेश के 16 नगर निगम आयुक्तों को चुनाव अधिकारी बनाया जाएगा। इसके लिए निर्वाचन सदन द्वारा बकायदा एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिसे केंद्रीय चुनाव आयोग के पास भेजने की तैयारी है। जहां से अनुमति मिलते ही नगर निगम आयुक्त को चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी दी जाएगी।
बिहार में एसआइआर(SIR) के दौरान राजनीति दलों ने ऐसे मतदाताओं का मुद्दा उठाया जिनका पता यानी मकान नंबर शून्य था। लिहाजा बिहार जैसा मुद्दा यहां नहीं बने इसलिए ऐसे मकानों को चिह्नित करवाया जाएगा।
चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूपी के गहन पुनरीक्षण यानी एसजाइआर का एलान किया गया है। जिसके बाद गुरुवार को भाजपा ने एसआइआर को लेकर पांच लोगों की टीम गठित की है। जिसमें भाजपा विधायक भगवानदास सबनानी को कमेटी का संयोजक बनाया है। सबनानी के साथ चार अन्य सह-संयोजक रजनीश अग्रवाल, लोकेंद्र पराशर, प्रदीप त्रिपाठी और एस एस उप्पल को नियुक्त किया गया है। घर-घर सर्वे के दौरान बीएलओ के साथ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे।
