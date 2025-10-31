एमपी में पहली बार… 16 निगमों के आयुक्त बनेंगे अतिरिक्त चुनाव अधिकारी

MP News: मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (SIR) के बीच मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा नगर निगम आयुक्तों को अतिरिक्त चुनाव अधिकारी बनाने का फैसला किया गया है। ऐसा पहली मरतबा होगा जब प्रदेश के 16 नगर निगम आयुक्तों को चुनाव अधिकारी बनाया जाएगा। इसके लिए निर्वाचन सदन द्वारा बकायदा एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिसे केंद्रीय चुनाव आयोग के पास भेजने की तैयारी है। जहां से अनुमति मिलते ही नगर निगम आयुक्त को चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी दी जाएगी।