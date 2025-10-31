Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी में पहली बार… 16 निगमों के आयुक्त बनेंगे अतिरिक्त चुनाव अधिकारी

MP News: मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (SIR) के बीच मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा नगर निगम आयुक्तों को अतिरिक्त चुनाव अधिकारी बनाने का फैसला किया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 31, 2025

SIR

SIR IN MP (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)

MP News: मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (SIR) के बीच मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा नगर निगम आयुक्तों को अतिरिक्त चुनाव अधिकारी बनाने का फैसला किया गया है। ऐसा पहली मरतबा होगा जब प्रदेश के 16 नगर निगम आयुक्तों को चुनाव अधिकारी बनाया जाएगा। इसके लिए निर्वाचन सदन द्वारा बकायदा एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिसे केंद्रीय चुनाव आयोग के पास भेजने की तैयारी है। जहां से अनुमति मिलते ही नगर निगम आयुक्त को चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी दी जाएगी।

मकानों को करवाया जाएगा चिह्नित

बिहार में एसआइआर(SIR) के दौरान राजनीति दलों ने ऐसे मतदाताओं का मुद्दा उठाया जिनका पता यानी मकान नंबर शून्य था। लिहाजा बिहार जैसा मुद्दा यहां नहीं बने इसलिए ऐसे मकानों को चिह्नित करवाया जाएगा।

SIR को लेकर भाजपा ने बनाई टीम

चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूपी के गहन पुनरीक्षण यानी एसजाइआर का एलान किया गया है। जिसके बाद गुरुवार को भाजपा ने एसआइआर को लेकर पांच लोगों की टीम गठित की है। जिसमें भाजपा विधायक भगवानदास सबनानी को कमेटी का संयोजक बनाया है। सबनानी के साथ चार अन्य सह-संयोजक रजनीश अग्रवाल, लोकेंद्र पराशर, प्रदीप त्रिपाठी और एस एस उप्पल को नियुक्त किया गया है। घर-घर सर्वे के दौरान बीएलओ के साथ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे।

