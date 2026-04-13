एमपी में इतने बाघ कि संभालना हो रहा मुश्किल, कम पड़ रहे जंगल और रिजर्व टाइगर

Tiger- हरिचरण यादव, भोपाल. टाइगर स्टेट मप्र ने बाघ संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक काम किए हैं। नतीजा, बाघों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। बाघ आकलन- 2022 के अनुसार 785 बाघ थे। अब यह संख्या एक अनुमान के मुताबिक 1000 पहुंच गई है। तेजी से बढ़ते बाघों ने प्रदेश के सामने कई चुनौतियां पैदा कर दी हैं। टाइगर रिजर्वों में बाघ व तेंदुओं के बीच आपसी संघर्ष पहले से बढ़ा है। बीते 10 वर्षों में 50 से ज्यादा बाघ व तेंदुए जान गंवा चुके हैं। आपसी संघर्ष के कारण कमजोर बाघ व तेंदुए कई बार जंगल छोड़कर आबादी तक पहुंच रहे हैं, जहां इनका सामना इंसानों से हो रहा है, जिसमें सैंकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। विशेषज्ञों के मुताबिक एक बाघ को अपनी टेरेटरी के लिए न्यूनतम 50 व अधिकतम 100 वर्ग किमी का क्षेत्रफल चाहिए। इस आधार पर 1000 बाघों को न्यूनतम 50 हजार व अधिकतम 1 लाख वर्ग किमी सुरक्षित जंगल की जरूरत है लेकिन मप्र के सभी 9 टाइगर रिजर्वों का कुल क्षेत्रफल ही 16 हजार 233.939 वर्ग किमी है, जो बाघों की टेरेटरी के लिए न्यूनतम जरूरत से 33766.061 वर्ग किमी और अधिकतम जरुरत से 83766.061 वर्ग किमी कम है। इस वजह से बाघों का आपस में व तेंदुओं के साथ संघर्ष बढ़ रहा है। शिकार के लिए शाकाहारी वन्यजीव भी कम पड़ रहे हैं, यह भी रिजर्व छोडऩे की वजह बन रही है।