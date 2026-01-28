प्रयागराज मामले में फिर भड़कीं पूर्व सीएम उमा भारती, सीएम योगी के लिए कही ये बात

Uma Bharti- प्रयागराज के माघ मेला में प्रशासन से हुए टकराव के बीच ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बड़ा कदम उठाया। बुधवार को उन्होंने प्रयागराज छोड़ दिया। यहां से काशी के लिए रवाना होने से पहले शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कल मुझे प्रशासन ने सम्मानपूर्वक पालकी में संगम ले जाने, फूल बरसाकर स्नान कराने का प्रस्ताव दिया था लेकिन मैंने ठुकरा दिया। मन इतना व्यथित है कि अब पवित्र जल में भी शांति नहीं मिलेगी। इस बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मामले में एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती ने लगातार दो ट्वीट कर राजनीति गरमा दी। पहले ट्वीट में वे प्रशासन द्वारा शंकराचार्य से सबूत मांगने की बात पर भड़कीं थी। कुछ घंटों बाद दूसरा ट्वीट करते हुए उमा भारती ने योगी विरोधियों को लताड़ा। उन्होंने सफाई दी कि वे सीएम योगी के विरुद्ध नहीं हैं।