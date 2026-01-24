देश के इस राज्य में 50 प्रतिशत एक्सप्रेस-वे और 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, मंत्री का बड़ा दावा

Lokbhavan- एमपी के लोकभवन में शनिवार को मणिपुर, मेघालय और उत्तर प्रदेश राज्यों का संयुक्त स्‍थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने सभी राज्यों के नागरिकों को स्‍थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि “एक भारत–श्रेष्ठ भारत” अभियान ने देश की विविधताओं को एक सूत्र में पिरोकर राष्ट्रीय एकता को नई ऊर्जा प्रदान की है। उन्होंने बताया कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर 1 नवम्बर से 15 नवम्बर तक भारत पर्व के आयोजन में देश के सभी राज्यों की संस्कृतियों को एक मंच पर लाया जाता है। एकता नगर गुजरात में हुए गत वर्ष के समारोह में 11 नवम्बर को मध्यप्रदेश, मणिपुर एवं मेघालय का संयुक्त समारोह आयोजित हुआ था। इसमें राज्यों के राज्यपाल एवं मंत्री शामिल हुए थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के जेल विभाग के राज्यमंत्री दारा सिंह ने कहा कि यूपी अब देशभर में विकास का पर्याय बन गया है। राज्य में 50 प्रतिशत एक्सप्रेस-वे और 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं।