भोपाल में सबसे बड़े गरबे का आगाज, 29 सितंबर तक मचेगी धूम, फिल्मी सितारे होंगे शामिल

Patrika Bhojpal Garba Mahotsav: पत्रिका भोजपाल गरबा महोत्सव का मंगलवार को भव्य आगाज हुआ। भेल जम्बूरी मैदान में आयोजित राजधानी भोपाल का यह सबसे बड़ा गरबा है। मंगलवार से शुरू हुआ गरबा महोत्सव 29 सितंबर तक चलेगा। मुख्य अतिथि सांसद आलोक शर्मा ने इस मौके पर कहा कि यह भव्य धार्मिक आयोजन शहर की संस्कृति और इतिहास गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। जबकि भोजपाल महोत्सव समिति हिंदुओं को जोड़ने का काम कर रही है।
पत्रिका समूह और भोजपाल गरबा महोत्सव(Patrika Bhojpal Garba Mahotsav) समिति मिलकर भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए बड़ा कार्य कर रही हैं। जबकि कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि महापौर मालती राय ने कहा कि भोजपाल महोत्सव मेला समिति वर्ष भर लगातार धार्मिक आयोजन करती रहती है। शहरवासियों का इस संस्था पर पूरा भरोसा है। महापौर गरबा करने आई बहनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे निश्चिंत होकर गरबा करें। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है।
यह भव्य धार्मिक आयोजन शहर की संस्कृति और इतिहास गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ा रहा है।- आलोक शर्मा, सांसद
भोजपाल महोत्सव समिति और पत्रिका शहर की धरोहर को संरक्षित कर रहे हैं।- मालती राय, मेयर
पत्रिका-भोजपाल गरबा महोत्सव में पहले ही दिन ग्राउंड पर भारी भीड़ रही। 20 हजार से ज्यादा लोग आयोजन में शामिल होने पहुंचे। एक लाख किलोवॉट साउंड सिस्टम और म्यूजिकल बैंड और गुजरात से आई टीम ने गरबा प्रेमियों और प्रतिभागियों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके पहले सांसद आलोक शर्मा, महापौर मालती राय और पत्रिका के राज्य संपादक पंकज श्रीवास्तव, स्थानीय संपादक महेंद्र प्रताप सिंह, भोजपाल महोत्सव समिति के अध्यक्ष सुनील यादव, संयोजक विकास वीरानी, महामंत्री हरीश कुमार राम ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम शुभारंभ किया। भगवान गणेश की वंदना और मां भगवती की आरती के साथ गरबा कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस मौके पर पत्रिका के भोपाल मार्केटिंग हेड अमित त्रिशाल, पुलिस अधिकारी डॉ. संजय अग्रवाल आदि उपस्थित थे। आयोजन का पत्रिका मुख्य मीडिया पार्टनर है और विमल इलाइची मुख्य स्पांसर है।
पत्रिका, भोजपाल गरबा महोत्सव में मुंबई की टीवी अभिनेत्रियों के साथ बुंदेलखंड की प्रसिद्ध गायिका अपनी प्रस्तुति से धमाल मचाने आ रही हैं। 24 सितंबर को दीया बाती फेम टीवी अभिनेत्री दीपिका सिंह, 27 सितंबर को शिल्पा शिंदे (भाभी जी घर पर हैं की अंगूरी भाभी) के साथ ही 29 सितंबर को प्रसिद्ध बुंदेली गायिका कविता शर्मा अपनी प्रस्तुति से धमाल मचाने आ रही हैं।