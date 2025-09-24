भोपाल में सबसे बड़े गरबे का आगाज, 29 सितंबर तक मचेगी धूम, फिल्मी सितारे होंगे शामिल

पत्रिका-भोजपाल गरबा महोत्सव में पहले ही दिन ग्राउंड पर भारी भीड़ रही। 20 हजार से ज्यादा लोग आयोजन में शामिल होने पहुंचे। एक लाख किलोवॉट साउंड सिस्टम और म्यूजिकल बैंड और गुजरात से आई टीम ने गरबा प्रेमियों और प्रतिभागियों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके पहले सांसद आलोक शर्मा, महापौर मालती राय और पत्रिका के राज्य संपादक पंकज श्रीवास्तव, स्थानीय संपादक महेंद्र प्रताप सिंह, भोजपाल महोत्सव समिति के अध्यक्ष सुनील यादव, संयोजक विकास वीरानी, महामंत्री हरीश कुमार राम ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम शुभारंभ किया। भगवान गणेश की वंदना और मां भगवती की आरती के साथ गरबा कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस मौके पर पत्रिका के भोपाल मार्केटिंग हेड अमित त्रिशाल, पुलिस अधिकारी डॉ. संजय अग्रवाल आदि उपस्थित थे। आयोजन का पत्रिका मुख्य मीडिया पार्टनर है और विमल इलाइची मुख्य स्पांसर है।