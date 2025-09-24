अगले 24 घंटे के अंदर ‘भारी बारिश’ की चेतावनी, इन जिलों में IMD का अलर्ट

राजधानी में पिछले दो दिनों से धूप खिल रही है। इसके कारण तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और धूप, उमस के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। मंगलवार को भी सुबह से ही तीखी धूप रही। ऐसे में तापमान में फिर एक डिग्री से अधिक की बढ़ोतरी हो गई। इस दौरान अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान में 1.2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अभी एक दो दिन मौसम इसी तरह रहेगा। इसके बाद बादल, बौछारों की संभावना है। ऐसे में मानसून की विदाई इस बार भी अक्टूबर में ही होने के आसार है।