25 और 26 सितंबर को तांडव मचाएगी बारिश, अगले 72 घंटे IMD का अलर्ट

MP Weather: सितंबर महीने में देश के कई राज्यों से मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है लेकिन मध्यप्रदेश में अभी भी झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। रविवार को भी भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन, मंडला, नरसिंहपुर समेत कई जिलों में बारिश हुई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, मध्यप्रदेश में अगले तीन दिन तक भारी बारिश होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने 24 सितंबर तक हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। लेकिन 25-26 सितंबर से प्रदेश में तेज बारिश(Heavy Rain) का एक दौर और आएगा। इसके बाद मानसून की वापसी होने लगेगी।