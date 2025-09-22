Patrika LogoSwitch to English

25 और 26 सितंबर को तांडव मचाएगी बारिश, अगले 72 घंटे IMD का अलर्ट

MP Weather: सितंबर महीने में देश के कई राज्यों से मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है लेकिन मध्यप्रदेश में अभी भी झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, मध्यप्रदेश में अगले तीन दिन तक भारी बारिश होने की संभावना नहीं है। लेकिन 25-26 सितंबर से प्रदेश में तेज बारिश का एक दौर और आएगा।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 22, 2025

MP Weather Heavy Rain
MP Weather Heavy Rain (फोटो सोर्स-पत्रिका)

MP Weather: सितंबर महीने में देश के कई राज्यों से मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है लेकिन मध्यप्रदेश में अभी भी झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। रविवार को भी भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन, मंडला, नरसिंहपुर समेत कई जिलों में बारिश हुई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, मध्यप्रदेश में अगले तीन दिन तक भारी बारिश होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने 24 सितंबर तक हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। लेकिन 25-26 सितंबर से प्रदेश में तेज बारिश(Heavy Rain) का एक दौर और आएगा। इसके बाद मानसून की वापसी होने लगेगी।

25-26 सितंबर से प्रदेश में तेज बारिश

मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में एक नया चक्रवात बनने की संभावना है जिसके चलते 25-26 सितंबर से प्रदेश में तेज बारिश(Heavy Rain) का एक दौर आएगा। नए सिस्टम के सक्रिय होने के कारण फिर से बारिश की संभावना बढ़ गई है। वहीं अगले तीन दिन तक प्रदेश में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

रविवार को कई जिलों में झमाझम बारिश

जानकारी के मुताबिक, रविवार को एमपी के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहा। कहीं हल्की बारिश हुई तो कहीं कुछ घंटों की बारिश में शहर पानी-पानी हो गया। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन, मंडला, नरसिंहपुर समेत कई जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई। भोपाल के कोलार डैम, कलियासोत और भदभदा डैम के गेट खुले रहे। वहीं, 15 से अधिक जिलों में हल्की बारिश हुई। उज्जैन में दिनभर उमस और धूप के कारण तेज गर्मी से परेशान लोगों को शाम को तेज बारिश से राहत मिली।

लोकल सिस्टम की वजह से बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक, इस समय प्रदेश में बारिश का कोई मजबूत सिस्टम सक्रिय नहीं है। लेकिन कई बार लोकल सिस्टम की वजह से बारिश होने लगती है। इस समय एमपी में भी लोकल सिस्टम के चलते कई जिलों में बारिश हो रही है। रविवार को भी हल्की बारिश का अलर्ट है। वहीं 25 सितंबर से कम दबाव का क्षेत्र एक्टिव होने से तेज बारिश का सिलसिला शुरू होगा।

22 Sept 2025 08:38 am

