12 जिलों में ‘ताबड़तोड़ बारिश’ की चेतावनी, मौसम विभाग का अलर्ट

इंदौर शहर सहित जिले में लगातार तीन दिन से बारिश जारी है। शुक्र‌वार दोपहर 12 से रात 12 बजे तक 46 एमएम (1.8 इंच) बारिश हुई। तीन दिन की बारिश के बाद आंकड़ा पिछले साल से दो इंच ज्यादा हो चुका है। जिले में भारी वर्षा को देखते हुए शनिवार को सभी शासकीय, अशासकीय के अलावा अनुदान प्राप्त स्कूलों में 1 से 12 तक के लिए अवकाश घोषित किया गया है। आदेश आंगनबाडी केंद्रों पर भी लागू होगा।