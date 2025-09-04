Patrika LogoSwitch to English

गुना

‘अतिभारी बारिश’ की चेतावनी, 4-5-6-7-8 और 9 सितंबर को ताबड़तोड़ वर्षा का अलर्ट

MP Weather: प्रदेश में मौसम विभाग ने लगातार कई दिनों तक गरज-चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई है। गुरुवार को झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, देवास और सीहोर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट हैं। जबकि भोपाल, गुना, आगर-मालवा, राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन, इंदौर, समेत 26 जिलों में भारी बारिश(Heavy Rain) की चेतावनी जारी की गई है। एमपी में 4-5-6-7-8 और 9 सितंबर तक मानसून की सक्रियता देखने को मिलेगी।

Sep 04, 2025

mp weather Very heavy rain warning
weather (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP Weather:मध्यप्रदेश में मानसून की सक्रियता लगातार बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र और इससे जुड़ी ट्रफ रेखा बीकानेर, जयपुर, दतिया, सीधी होते हुए पुरी तक विस्तृत है। इसका सीधा असर मध्यप्रदेश पर पड़ रहा है, जिससे गुना समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने लगातार कई दिनों तक गरज-चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई है। गुरुवार को झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, देवास और सीहोर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट हैं। जबकि भोपाल, गुना, आगर-मालवा, राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन, इंदौर, समेत 26 जिलों में भारी बारिश(Heavy Rain) की चेतावनी जारी की गई है। अगले 24 घंटे में ढाई से साढ़े 4 इंच तक पानी गिर सकता है।

गरज-चमक के साथ होगी बारिश

मौसम विभाग(MP Weather) के अनुसार 4 सितंबर को दिनभर बारिश की संभावना है, जबकि दोपहर बाद से शाम तक तेज बारिश और गरज-चमक की स्थिति रह सकती है। विशेषकर शाम 4 से 7 बजे के बीच वर्षा की तीव्रता अधिक -रहने की चेतावनी दी गई है। 5 सितंबर को हालात और गंभीर रहेंगे तथा जिले में भारी से अति भारी वर्षा की आशंका है। 6 सितंबर को भी गरज-चमक के साथ तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके बाद 7 सितंबर को मौसम में थोड़ी राहत मिल सकती है, हालांकि 8 और 9 सितंबर को फिर से बादल और भारी बारिश(Heavy Rain) की संभावना बनी रहेगी।

MP Weather heavy rain

एक कार भी नदी में गिरते गिरते बची

भौरा नदी लगातार उफान पर आ रही है। सुबह 10 बजे नदी में तेज बहाव था। इसके पुल से गुजरते समय एक बाइक बह गई, हालांकि लोगों की सक्रियता से इसके चालक और बाइक को सुरक्षित पानी से निकाला गया। वहीं एक कार भी गिरते-गिरते बची। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल क्षतिग्रस्त था, इसे ठीक किया है। इस पुल की बनावट धुमावदार है। इससे अक्सर हादसे होते रहते हैं। गुना शहर में सुबह से ही रुक-रुक कर तेज बारिश होती रही। इधर बमोरी में भौरा नदी उफान पर आ गई। क्षतिग्रस्त पुल को कुछ समय पहले ठीक कराया है। इस पुल से ही राजस्थान सहित कई गांवों तक पहुंचने का मार्ग है, जो बंद हो गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से अस्पताल, शासकीय भवनों में पानी टपक रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने लगातार बारिश की संभावना जताई है।

कहां कितनी बारिश अब तक

जिले में अब तक 1489.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है, जो सामान्य वर्षा 1053.5 मिमी से 41 प्रतिशत अधिक है। गत वर्ष इसी अवधि में 990.7 मिमी बारिश हुई थी। भू-अभिलेख विभाग के अनुसार 1 जून से 3 सितंबर तक गुना में 1809.9 मिमी, बमोरी में 1612.4. आरोन में 1230.0. राघौगढ़ में 1355.0. चांचौड़ा में 1430.0. कुंभराज में 1382.0 और मधुसूदनगढ़ में 1609.1 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।

पिछले 24 घंटे में 9.7 मिमी बारिश दर्ज

पिछले 24 घंटे में औसत 9.7 मिमी बारिश दर्ज हुई। इस दौरान बमोरी में 40 मिमी, मधुसूदनगढ़ में 12 मिमी, चांचौड़ा में 9 मिमी और राघौगढ़ में 4 मिमी वर्षा हुई। भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। निचले इलाकों में जलभराव, कच्ची सड़कों को नुकसान और यातायात बाधित होने जैसी स्थिति बन सकती है।

04 Sept 2025 09:35 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / 'अतिभारी बारिश' की चेतावनी, 4-5-6-7-8 और 9 सितंबर को ताबड़तोड़ वर्षा का अलर्ट

