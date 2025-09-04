‘अतिभारी बारिश’ की चेतावनी, 4-5-6-7-8 और 9 सितंबर को ताबड़तोड़ वर्षा का अलर्ट

भौरा नदी लगातार उफान पर आ रही है। सुबह 10 बजे नदी में तेज बहाव था। इसके पुल से गुजरते समय एक बाइक बह गई, हालांकि लोगों की सक्रियता से इसके चालक और बाइक को सुरक्षित पानी से निकाला गया। वहीं एक कार भी गिरते-गिरते बची। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल क्षतिग्रस्त था, इसे ठीक किया है। इस पुल की बनावट धुमावदार है। इससे अक्सर हादसे होते रहते हैं। गुना शहर में सुबह से ही रुक-रुक कर तेज बारिश होती रही। इधर बमोरी में भौरा नदी उफान पर आ गई। क्षतिग्रस्त पुल को कुछ समय पहले ठीक कराया है। इस पुल से ही राजस्थान सहित कई गांवों तक पहुंचने का मार्ग है, जो बंद हो गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से अस्पताल, शासकीय भवनों में पानी टपक रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने लगातार बारिश की संभावना जताई है।