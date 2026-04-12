Ladli Behna Yojana- एमपी में लाड़ली बहनों को 1836 करोड़ की सौगात, सीएम ने किया ट्वीट

Ladli Behna Yojana- मध्यप्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनावों में बीजेपी की बंपर जीत में लाड़ली बहना योजना का जबर्दस्त योगदान था। चुनाव पूर्व चालू की गई इस योजना से पार्टी के प्रति महिलाओं का एकतरफा झुकाव हो गया था। यही कारण है कि राज्य सरकार इस योजना को न केवल निरंतर जारी रख रही है बल्कि समय समय पर राशि में बढ़ोत्तरी भी कर रही है। आज लाड़ली बहना योजना की 35 किस्त जारी की जा रही है जिसके अंतर्गत महिलाओं के बैंक खातों में राशि अंतरित की जाएगी। सीएम मोहन यादव सीहोर के आष्टा में समारोहपूर्वक यह राशि अंतरित करेंगे। लाड़ली बहनों के बैंक खातों में कुल 1836 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। सीएम मोहन यादव ने इस संबंध में ट्वीट भी किया। वे कल भी अपने एक्स हेंडल पर बहनों को 1500-1500 की राशि देने की सूचना दे चुके थे।