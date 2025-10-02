कालीबाड़ी में ‘सिंदूर खेला’ के साथ मां दुर्गा की भावुक विदाई, अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली हुईं शामिल

Vijayadashami 2025 :दुर्गा पूजा के समापन के बाद अकसर माता पांडालों से आंसुओं के साथ खुशी की मुस्कान का अनोखा संगम देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में मां दुर्गा को बेटी के समान विदा किया जाता है। लेकिन, राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट के कालीबाड़ी में हर बार की तरह इस बार भी बंगाली परम्परा का संगम भी देखने को मिला। यहां माता की पूजा के साथ बंगाली महिलाओं ने 'सिंदूर खेला' की भावुक रस्म भी निभाई। इस परम्परा के तहत महिलाओं ने सिंदूर से होली खेली। इसे सुहाग की लंबी उम्र और पारिवारिक सुख की कामना का प्रतीक माना जाता है। खास बात ये है कि, गुरुवार को आयोजित सिंदूर खेला कार्यक्रम में हर साल की तरह इस साल भी अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली भी शामिल हुईं।