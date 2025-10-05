सोना-चांदी महंगा या गिरे भाव, सराफा में हो रही एडवांस बुकिंग, देखें आज के ताजा रेट

Gold Silver Rate Today Bhopal Indore (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)
Gold Silver Rate Today: 10 ग्राम सोना एक लाख रुपए पार और प्रति किलो चांदी करीब डेढ़ लाख रुपए तक पहुंच चुकी है, लेकिन ग्राहकों के उत्साह में कमी नहीं दिख रही है। कम वजन और फैंसी ज्वेलरी की डिमांड बढ़ी है। 18 और 16 कैरेट के गहनों की खरीदारी ज्यादा हो रही है। सोना इस साल करीब 70 प्रतिशत तक रिटर्न दे चुका है और आगे भी तेजी रहने की संभावना है। इसलिए लोग निवेश के लिए भी खरीदी कर रहे हैं। यहां जाने भोपाल-इंदौर में 5 अक्टूबर को सोने-चांदी के ताजा भाव…
1 ग्राम - 10,950 रुपए
8 ग्राम - 87,600 रुपए
10 ग्राम - 1,09,500 रुपए
100 ग्राम - 10,95,000 रुपए
1 ग्राम - 11,945 रुपए
8 ग्राम - 95,560 रुपए
10 ग्राम - 1,19,450 रुपए
100 ग्राम - 11,94,500 रुपए
1 ग्राम - 155 रुपए
8 ग्राम - 1,240 रुपए
10 ग्राम - 1,550 रुपए
1000 ग्राम - 1,55,000 रुपए
जीएसटी 2.0 में मिले स्लैब राहत का फायदा इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में साफ दिखाई दे रहा है। एसी और 32 इंच से ऊपर के एलईडी टीवी के दाम करीब 10% घटे हैं। इसके अलावा फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप और मोबाइल की भी भारी डिमांड है। शादियों के लिए ग्राहक एडवांस बुकिंग कर रहे हैं।
इस साल कारोबारियों के लिए दीवाली खास रहने वाली है। इस त्योहारी सीजन में रिकॉर्ड कारोबार होने का अनुमान है। कारोबारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने बताया कि महीने भर चलने वाले इस त्योहारी सीजन के दौरान 4.75 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड कारोबार होने का अनुमान है। यह पिछले साल के 4.25 लाख करोड़ रुपए की तुलना में करीब 12 फीसदी अधिक है।
