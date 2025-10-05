सोना-चांदी महंगा या गिरे भाव, सराफा में हो रही एडवांस बुकिंग, देखें आज के ताजा रेट

Gold Silver Rate Today: 10 ग्राम सोना एक लाख रुपए पार और प्रति किलो चांदी करीब डेढ़ लाख रुपए तक पहुंच चुकी है, लेकिन ग्राहकों के उत्साह में कमी नहीं दिख रही है। कम वजन और फैंसी ज्वेलरी की डिमांड बढ़ी है। 18 और 16 कैरेट के गहनों की खरीदारी ज्यादा हो रही है। सोना इस साल करीब 70 प्रतिशत तक रिटर्न दे चुका है और आगे भी तेजी रहने की संभावना है। इसलिए लोग निवेश के लिए भी खरीदी कर रहे हैं। यहां जाने भोपाल-इंदौर में 5 अक्टूबर को सोने-चांदी के ताजा भाव…