लाड़ली बहनों के लिए Good News, इस महीने से मिलेगें 1500 रूपये

Ladli Behna Yojana: मध्यप्रदेश में लाड़ली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने मध्यप्रदेश की लाड़ली बहना योजना की लाभार्थी लाड़ली बहनों को हर महीने मिलने वाली 1250 रूपये की किस्त को बढ़ाकर 1500 रूपये करने का ऐलान कर दिया है।
जानकारी के लिए बता दें कि 5 मार्च 2023 को इस योजना की शुरूआत की गई थी। सरकार की इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं को 1000 रुपए देने का फैसला किया गया था। इस योजना की पहली किस्त 10 जून 2023 को जारी की गई थी। इसके बाद राशि को बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया था।
मध्यप्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग के ऑफिसियल एक्स अकाउंट पर भी सीएम के ऐलान का वीडियो शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी गई है। इस बार दीपावली 18 अक्टूबर को है यानी की दो महीने बाद लाड़ली बहना योजना की किस्त में 250 रूपये की बढ़ोत्तरी कर दी जाएगी।
लाडली बहना योजना की किस्त लिस्ट में आप अपना नाम खुद चेक कर सकते हैं। आपको इसके लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है। यहां आवेदन एवं भुगतान की स्थिति टैब पर क्लिक करना है। बॉक्स में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या समग्र आईडी डालें और कैप्चा कोड भरें। इसके बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगा।
आपको उसे भरना होगा। अगर आप पात्र हैं और आपका नाम लिस्ट से नहीं हटाया गया है तो यहां आपको अपना नाम दिख जाएगा। अगर इस लिस्ट में नाम है तो कल मुख्यमंत्री मोहन यादव के पैसा ट्रांसफर करने के बाद ही रजिस्टर्ड मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा।