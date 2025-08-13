लाड़ली बहनों के लिए Good News, इस महीने से मिलेगें 1500 रूपये

जानकारी के लिए बता दें कि 5 मार्च 2023 को इस योजना की शुरूआत की गई थी। सरकार की इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं को 1000 रुपए देने का फैसला किया गया था। इस योजना की पहली किस्त 10 जून 2023 को जारी की गई थी। इसके बाद राशि को बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया था।