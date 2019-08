कमलनाथ के मंत्री ने कहा- सिंधियाजी का कद बहुत बड़ा, उनके अध्यक्ष बनने से पूरे राज्य को होगी खुशी

भोपाल. मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का लेकर जारी गुटबाजी के बीच अब कमलनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्री ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्यप्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाने की पैरवी की है। प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने शनिवार को भोपाल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो हमें बेहद खुशी होगी।

हर वर्ग को होगी खुशी

गोविंद सिंह राजपूत ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा- मध्यप्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ की जोड़ी ने सरकार बनाई थी। सिंधिया जी प्रदेश और देश के बहुत बड़े नेता हैं। उनका कद इतना बड़ा है कि अध्यक्ष पद के लिए संघर्ष नहीं करेंगे। सिंधियाजी के अध्यक्ष बनने से सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को खुशी होगी। प्रदेश का हर वर्ग चाहे वो किसान हो, युवा हो या फिर वह बुजुर्ग हो सभी चाहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनें। हालांकि गोविंद सिंह राजपूत ने ये भी कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बनाना कांग्रेस हाईकमान का काम है।



गोविंद सिंह से नाराजगी की आईं थी खबरें

हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे थे। इस दौरान ये कहा गया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से नाराज हैं। गोपाल मंदिर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गोविंद सिंह राजपूत को कोई तज्जवो नहीं दी थी। जबकि दूसरे मंत्री तुलसी सिलावट पूरी यात्रा के दौरान ही सिंधिया के साथ ही रहे। सिंधिया जब कार्यकर्ताओं के साथ मंदिर की गैलरी में पहुंचे तो गेट लगा दिया गया औऱ मंत्री गोविंद सिंह राजपूत 10 मिनट तक इंतजार करते रहे। उसके बाद भी गेट नहीं खोला गया और इस दौरान गोविंद सिंह राजपूत अलग-थलग दिखाई दिए।

