अगले 48 घंटे ‘अति भारी बारिश’ करेगी तांडव, 18 जिलों में अलर्ट जारी

भोपाल, राजधानी में बुधवार को हुई झमाझम बारिश के बाद बड़ा तालाब के जलस्तर में आधा फीट तक बढ़ोतरी हुई है। अब बड़ा तालाब छलकने को तैयार है। फुल टैंक लेवल से जलस्तर महज आधा फीट दूर है। ऐसे में भदभदा के गेट खुल सकते हैं। बड़ा तालाब का फुल टैंक लेवल 1666.80 फीट है। गुरुवार को जलस्तर और आधा फीट बढ़कर 1666.20 फीट पर पहुंच गया। कलियासोत के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। बुधवार को जलस्तर 10 सेमी बढ़ा था, गुरुवार को 4 सेमी की बढ़ोतरी हुई। इस तरह502.78 मीटर से बढ़कर 502.82 मीटर पर पहुंच गया। कोलार के जलस्तर में 26 सेमी की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल 2 अगस्त को ही जलस्रोत लबालब हो गए थे और भदभदा के गेट खुल गए थे। (mp weather update)