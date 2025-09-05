Patrika LogoSwitch to English

अगले 48 घंटे ‘अति भारी बारिश’ करेगी तांडव, 18 जिलों में अलर्ट जारी

mp weather update: मध्य प्रदेश में मजबूत मानसून सिस्टम मौजूद हैं. गुरुवार को सबसे ज्यादा बारिश मालवा-निमाड़ में हुई। मौसम विभाग ने शुक्रवार को 18 जिलों में भारी बारिश और बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

भोपाल

Akash Dewani

Sep 05, 2025

heavy rain alert monsoon news september 5 mp weather update
heavy rain alert monsoon news september 5 mp weather update (Patrika.com)

mp weather update: मध्य प्रदेश में मानसून एक्टिव है। गुरुवार को 35 जिलों में बारिश हुई। सबसे ज्यादा मालवा-निमाड़ में पानी गिरा। इंदौर, उज्जैन और रतलाम में तो बाढ़ के हालात बन गए। इंदौर शहर में 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा 4.7 इंच तो जिले में 126.7 एमएम बारिश हुई। 10 साल में यह दूसरी बार चौबीस घंटे में रिकॉर्ड बारिश हुई। वहीं उज्जैन शहर में 3 इंच और जिले में 6 इंच तो रतलाम में दो इंच पानी गिरा।

क्या है मानसून का हाल

मौसम विज्ञानी पीके रायकवार का कहना है कि मध्य प्रदेश में मानसून के स्ट्रांग सिस्टम बने हुए हैं। मध्यप्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना। आने वाले दिनों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मानसून ट्रफ अब भी नर्मदापुरम, सिवनी होते हुए गुजर रहा है। (monsoon news)

इन जिलों में अति भारी और भारी बारिश का अलर्ट

अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट- रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर। (very heavy rain alert)

भारी बारिश का यलो अलर्ट- नीमच, मंदसौर, इंदौर, उज्जैन, धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, राजगढ़, गुना, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा। (heavy rain alert)

हल्की बारिश का अलर्ट- प्रदेश के बाकी जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिश का यलो अलर्ट है। (heavy rain alert)

भोपाल में जल स्रोतों का जल स्तर बढ़ा

भोपाल, राजधानी में बुधवार को हुई झमाझम बारिश के बाद बड़ा तालाब के जलस्तर में आधा फीट तक बढ़ोतरी हुई है। अब बड़ा तालाब छलकने को तैयार है। फुल टैंक लेवल से जलस्तर महज आधा फीट दूर है। ऐसे में भदभदा के गेट खुल सकते हैं। बड़ा तालाब का फुल टैंक लेवल 1666.80 फीट है। गुरुवार को जलस्तर और आधा फीट बढ़कर 1666.20 फीट पर पहुंच गया। कलियासोत के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। बुधवार को जलस्तर 10 सेमी बढ़ा था, गुरुवार को 4 सेमी की बढ़ोतरी हुई। इस तरह502.78 मीटर से बढ़कर 502.82 मीटर पर पहुंच गया। कोलार के जलस्तर में 26 सेमी की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल 2 अगस्त को ही जलस्रोत लबालब हो गए थे और भदभदा के गेट खुल गए थे। (mp weather update)

