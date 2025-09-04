MP में महागठजोड़! कांग्रेस-जयस-करणी सेना साथ आए, भाजपा अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव दागने की तैयारी

भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने कहा कि जिपं अध्यक्ष लाला बाई चंद्रवंशी पूर्ण बहुमत के साथ विकास कार्यों में लगी हुई है। यह बात कांग्रेस और जयस के सदस्यों को रास नहीं आ रही है। इसलिए उनके खिलाफ अल्पमत का झूठा प्रचार कर अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश की जा रही है। प्रस्ताव में एक भी भाजपा के सदस्य के हस्ताक्षर नहीं है। अध्यक्ष सदस्यों के समर्थन के साथ पूर्ण बहुमत में है। कांग्रेस और जयस के सदस्यों का झूठा एजेंडा कामयाब नहीं हो पाएगा। (MP News)