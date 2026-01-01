Ratlam में रिकॉर्ड 285 घंटे में 1 करोड़ 80 लाख श्रीराम नाम जाप

अब तक मेहंदीकुई बालाजी मंदिर पर जिले में 103 भक्तों ने सवा-सवा लाख नाम जाप किए
रतलाम. शहर के मेहंदीकुई बालाजी मंदिर पर 14 दिसंबर से 14 जनवरी मकर संक्रांति तक श्रीराम जयराम जय जय राम नाम का जाप किया जा रहा हैं। सवा करोड़ राम नाम जाप का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन भक्तों ने 19 दिन में 1 करोड़ 80 लाख के करीब राम नाम के जाप पूरे कर लिए हैं।
श्रीराम जयराम जयजय राम….जपे जा तू बंदे सुबह और शाम… श्रीराम जयराम जयजय राम….शहर के मेहंदीकुई बालाजी धाम पर हर दिन भक्त 15 घंटे निरंतर राम नाम का जाप चल रहा है। लक्ष्य सवा करोड़ राम नाम जाप का रखा, लेकिन 19 दिन में भक्तों ने 1 करोड़ 80 लाख से अधिक राम नाम जाप कर डाले। जाप निरंतर जारी हैं। बच्चे-बुजुर्ग महिला-पुरुष धर्मालु मंदिर पर समयानुसार श्रद्धा भक्ति के साथ जाप कर रहे हैं।
14 जनवरी मकर संक्रांति पर पूर्णाहुति
शहर के चप्पे-चप्पे से मेहंदीकुई बालाजी मंदिर में श्रीराम जयराम जयजय राम नाम जाप करने भक्त हर दिन पहुंच रहे हैं। राम नाम जाप आयोजन की 14 जनवरी मकर संक्रांति पर पूर्णाहुति होगी। प्रतिदिन धर्मालु सुबह 7 से रात 10 बजे तक जाप करने पहुंच रहे हैं। कुछ भक्त ऐसे भी है जो ब्रह्ममुहूर्त में मंदिर पहुंच रहे हैं तो कुछ देर रात तक राम नाम जाप में लीन नजर आते हैं। 1 जनवरी 2026 के दिन भी नए साल में बड़ी संख्या में भक्तों ने मंदिर पहुंचकर राम नाम जाप कर धर्मलाभ लिया।
103 भक्तों ने सवा-सवा लाख नाम जपे
मंदिर पर राम नाम जपने वालों की जैसे होड़ लगी हैं। मेहंदीकुई बालाजी मंदिर न्यास एवं नवयुवक मंडल के संजय दलाल ने बताया कि अब तक 370 भक्त डायरी ले चुकें है, जो निरंतर जाप कर रहे हैं। 103 भक्त सवा-सवा लाख नाम जाप की डायरी भरकर जमा करा चुका हैं। अंतिम डायरी गुरुवार शाम उषा शर्मा ने जमा की।
बड़ी खबरेंView All
रतलाम
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग