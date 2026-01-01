Ratlam में रिकॉर्ड 285 घंटे में 1 करोड़ 80 लाख श्रीराम नाम जाप

रतलाम. शहर के मेहंदीकुई बालाजी मंदिर पर 14 दिसंबर से 14 जनवरी मकर संक्रांति तक श्रीराम जयराम जय जय राम नाम का जाप किया जा रहा हैं। सवा करोड़ राम नाम जाप का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन भक्तों ने 19 दिन में 1 करोड़ 80 लाख के करीब राम नाम के जाप पूरे कर लिए हैं।

श्रीराम जयराम जयजय राम….जपे जा तू बंदे सुबह और शाम… श्रीराम जयराम जयजय राम….शहर के मेहंदीकुई बालाजी धाम पर हर दिन भक्त 15 घंटे निरंतर राम नाम का जाप चल रहा है। लक्ष्य सवा करोड़ राम नाम जाप का रखा, लेकिन 19 दिन में भक्तों ने 1 करोड़ 80 लाख से अधिक राम नाम जाप कर डाले। जाप निरंतर जारी हैं। बच्चे-बुजुर्ग महिला-पुरुष धर्मालु मंदिर पर समयानुसार श्रद्धा भक्ति के साथ जाप कर रहे हैं।

