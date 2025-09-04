Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

जनपद CEO को पटक कर पीटा, BJP समर्थित नेताओं ने कार्यालय में घुसकर की गुंडागर्दी!

MP News: मध्यप्रदेश के जनपद पंचायत कार्यालय में बड़ा बवाल, भाजपा समर्थित जनपद सदस्य और सरपंच ने सीईओ पटक कर पीट दिया। अतिक्रमण से जुड़ा है मामला।

इंदौर

Akash Dewani

Sep 04, 2025

mhow janpad ceo attacked bjp supported leaders mhow mp news
mhow janpad ceo attacked bjp supported leaders mhow (फोटो-सोशल मीडिया)

mhow janpad ceo attacked:डॉ. आंबेडकर नगर (महू) के लुनियापुरा क्षेत्र स्थित जनपद पंचायत कार्यालय बुधवार दोपहर रणभूमि में बदल गया। आरोप है कि भाजपा समर्थित जनपद सदस्य और सरपंच साथियों के साथ पहुंचे और जनपद पंचायत सीईओ पंकज दरोठिया से न केवल गाली-गलौज की, बल्कि मारपीट भी की। देर शाम पुलिस ने नामजद और अन्य आरोपियों पर एफआइआर दर्ज की।

अचानक दफ्तर में घुसे सरपंच, सीईओ को पीटा

सीईओ दरोठिया ने बताया कि वे दफ्तर में काम कर रहे थे तभी दीपक तिवारी, जनपद सदस्य उमेश औसारी और कालाकुंड सरपंच शिव दुबे आठ-नौ लोगों के साथ आए और अतिक्रमण कार्रवाई को लेकर विवाद करने लगे। उन्हें रोका तो आरोपियों ने थप्पड़ मुक्के बरसाकर जमीन पर गिरा दिया और पीटने लगे। शोर सुनकर कर्मचारी पहुंचे तो आरोपी भाग निकले। घटना के बाद दरोठिया कर्मचारियों के साथ थाने पहुंचे और एफआइआर दर्ज कराने की जिद पर अड़े रहे। (MP News)

अतिक्रमण और पट्टों में गड़बड़ी

दरोठिया ने आरोप लगाया कि दीपक तिवारी ने चोरल में नालियों पर अतिक्रमण कर दुकानों का निर्माण कर रखा है। इसके अलावा अन्य ग्रामीणों के नाम पर मिले पट्टों में भी गड़बड़ी की है। अतिक्रमण के कारण नालियों की सफाई नहीं हो पाती और पानी सड़कों पर बहता रहता है। (MP News)

04 Sept 2025 08:40 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / जनपद CEO को पटक कर पीटा, BJP समर्थित नेताओं ने कार्यालय में घुसकर की गुंडागर्दी!

