जनपद CEO को पटक कर पीटा, BJP समर्थित नेताओं ने कार्यालय में घुसकर की गुंडागर्दी!

सीईओ दरोठिया ने बताया कि वे दफ्तर में काम कर रहे थे तभी दीपक तिवारी, जनपद सदस्य उमेश औसारी और कालाकुंड सरपंच शिव दुबे आठ-नौ लोगों के साथ आए और अतिक्रमण कार्रवाई को लेकर विवाद करने लगे। उन्हें रोका तो आरोपियों ने थप्पड़ मुक्के बरसाकर जमीन पर गिरा दिया और पीटने लगे। शोर सुनकर कर्मचारी पहुंचे तो आरोपी भाग निकले। घटना के बाद दरोठिया कर्मचारियों के साथ थाने पहुंचे और एफआइआर दर्ज कराने की जिद पर अड़े रहे। (MP News)