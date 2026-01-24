24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

जब हेलीकॉप्टर के पायलट ने सीएम मोहन यादव को साफ शब्दों में दी चेतावनी…

CM Mohan Yadav- व्यस्तता और पायलट की चेतावनी के बावजूद दादा गुरु के दर्शन करने पहुंचे सीएम मोहन यादव

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Jan 24, 2026

helicopter pilot gave a clear warning to CM Mohan Yadav.

CM Mohan Yadav with Dada guru

CM Mohan Yadav - मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जहां विज्ञान की सीमाएं समाप्त होती हैं, वहां से धर्म की शुरुआत होती है, उसकी जय-जयकार होती है। वे नर्मदा तट सरस्वती घाट पर आयोजित दादा गुरु के प्रकटोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। दावोस से लौटने के बाद सीएम मोहन यादव शुक्रवार देर शाम दादा गुरु के दर्शन और आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। कार्यक्रम में उन्होंने अपनी व्यस्तता का जिक्र करते हुए बताया कि हेलीकॉप्टर के पायलट ने उन्हें समय पर वापस आने की साफ शब्दों में चेतावनी दे दी थी पर दादा गुरु और नर्मदा परिक्रमावासियों के प्रति समर्पण का भाव मुझे रोक नहीं सका।

दादा गुरु के प्रकटोत्सव कार्यक्रम में प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, विधायक अशोक रोहाणी व रत्नेश सोनकर एवं राजकुमार पटेल के साथ बड़ी संख्या में नर्मदा परिक्रमावासी भी मौजूद थे।

​विज्ञान से परे है आस्था की शक्ति

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हम सब सनातन संस्कृति के संवाहक हैं। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें आश्चर्य होता है, जहां विज्ञान के नियम काम करना बंद कर देते हैं या फेल हो जाते हैं, वहीं से धर्म की जय-जयकार शुरू होती है। उन्होंने कहा कि विज्ञान केवल प्रकृति के नियमों को समझने का प्रयास करता है, लेकिन यह ईश्वरीय कृपा ही है जिससे हमें आनंद और साहस प्राप्त होता है।

मां नर्मदा की कृपा का प्रमाण

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नर्मदा परिक्रमावासियों के इतने बड़े दल और परिवार का सुचारू रूप से चलना, बिना मा नर्मदा और दादा गुरु की कृपा के संभव नहीं है। यह विशाल जनसमूह इसका प्रमाण है।

​दादा गुरू के दर्शन की लालसा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपनी व्यस्तता और दादा गुरु के प्रति समर्पण का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर के पायलट ने चेतावनी दी थी कि यदि समय पर वापस नहीं आए तो कल दोपहर 2 बजे तक रुकना पड़ेगा। इसके बाद भी दादा गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जबलपुर से अपने लगाव का भी जिक्र करते हुए बताया कि जबलपुर पर मां नर्मदा की विशेष कृपा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गाया भजन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संबोधन के समापन पर उपस्थित जनसमूह के साथ "नर्मदा महारानी की जय", "बाबा महाकाल की जय" और "दादा गुरु भगवान की जय" के उद्घोष के साथ वातावरण को भक्तिमय बना दिया। दादा गुरु के प्रकटोत्सव के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव का अलग अंदाज भी दिखाई दिया। उन्होंने पूरे श्रद्धाभाव से "गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो" भजन गाकर नर्मदा परिक्रमावासियों को ऊर्जा से भर दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Jan 2026 02:27 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / जब हेलीकॉप्टर के पायलट ने सीएम मोहन यादव को साफ शब्दों में दी चेतावनी…

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कुत्तों का निवाला बनने से बचा नवजात, कड़ाके की ठंड में खुले में छोड़ गए परिजन

Newborn rescued from being devoured by dogs in the open in Rajgarh
भोपाल

एमपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, कई अत्याधुनिक पिस्तौलों के साथ दो को पकड़ा

MP STF arrests two with state-of-the-art pistols
भोपाल

भोपाल में बना लक्जीरियस ओल्ड एज होम, रहने के लिए मंथली खर्च करने होंगे 50 हजार रुपए

56 बुजुर्गों के लिए सर्वसुविधायुक्त रूम
भोपाल

अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़ेगा एमपी का यह शहर, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

CM Mohan Yadav's announcement to connect Ujjain with space research
भोपाल

‘ईवन नंबर फॉर्मूला’ पर होगी 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026, पेपर लीक की टेंशन खत्म

10th 12th Board Exam
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.