जब हेलीकॉप्टर के पायलट ने सीएम मोहन यादव को साफ शब्दों में दी चेतावनी…

CM Mohan Yadav - मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जहां विज्ञान की सीमाएं समाप्त होती हैं, वहां से धर्म की शुरुआत होती है, उसकी जय-जयकार होती है। वे नर्मदा तट सरस्वती घाट पर आयोजित दादा गुरु के प्रकटोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। दावोस से लौटने के बाद सीएम मोहन यादव शुक्रवार देर शाम दादा गुरु के दर्शन और आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। कार्यक्रम में उन्होंने अपनी व्यस्तता का जिक्र करते हुए बताया कि हेलीकॉप्टर के पायलट ने उन्हें समय पर वापस आने की साफ शब्दों में चेतावनी दे दी थी पर दादा गुरु और नर्मदा परिक्रमावासियों के प्रति समर्पण का भाव मुझे रोक नहीं सका।